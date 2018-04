Dónde ver Juventus vs Real Madrid En VIVO Champions League

JOSÉ LUIS AYALA 02/04/2018 02:10 p.m.

Este martes inicia la actividad en los cuartos de final de la Champions League 2017/18 y aunque los dos encuentros a disputarse lucen de alta calidad, para la afición el más atractivo es el choque a sostener entre Real Madrid y la Juentus.

El equipo blanco llega al encuentro tras doblegar en Liga, por 0-3, Las Palmas, mientras el conjunto italiano hizo lo propio ante el Milan (3-1), con goles de Dybala, Cuadrado y Khedira, por lo que ambos equipos se presentan cargados de tranquilidad y motivación.

Por ahora Real Madrid es tercero en la tabla de la Liga española, mientras que el conjunto italiano es líder de la Serie A italiana, con cuatro puntos de ventaja sobre el Nápoles.

En octavos de final el Real Madrid eliminó al PSG (3-1 en Madrid y 1-2 en París) y la Juventus al Tottenham (2-2 en Turín y 1-2 en Londres).

La historia entre ambos equipos es amplia y su último capítulo se vivió en la final del año anterior de este mismo certamen, en el que el triunfo fue para los madridistas por 4-1. En la competencia de 2013/14 la escuadra italiana eliminó en semifinal a la española.

FICHA DEL JUEGO

Torneo: Champions League

Ronda: Cuartos de Final

Rivales: Juventus vs Real Madrid

Fecha juego de ida: martes 3 de abril 2018

Hora: 13:45 tiempo del centro de México

Transmisión: ESPN

