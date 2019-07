Cervantino 2019: lo que no debes perderte

Who we are in the dark está musicalizada por dos de los integrantes de la banda canadiense Arcade Fire.

Del 9 al 27 de octubre se celebrará la 47ª edición del Festival Internacional Cervantino. Con la temática ´Migraciones´ como bandera, este año Canadá es el país invitado mientras que Guerrero será recibido con honores.

Como cada año desde 1972 Guanajuato alberga uno de los eventos culturales más importantes del continente y en este 2019 la cartelera de eventos artísticos cumple con creces lo esperado por el público, artistas y comunidad cultural. 14 inmuebles, más de 2 mil artistas, 154 eventos, 60 bandas internacionales invitadas, 34 países representados y 136 compañías artísticas.

La variedad y cantidad de artistas que visitarán el estado hacen del Cervantino una gigantesca fiesta cultural.

Música

En el apartado musical que es de lo más atractivo que cada año ofrece el Cervantino, destacan las presentaciones en la Alhóndiga de Granaditas donde estarán: Los Pericos el 10 de octubre, Fito Páez junto con la Orquesta de la Universidad de Guanajuato el 19, Tokyo Ska Paradise Orchestra el 25 y Los Rastrillos el 26 de octubre.

La Tokyo Ska Paradise Orchestra fue formada en 1985 y es uno de los representantes del género más importantes a nivel mundial.

Otro foro bastante atractivo durante el festejo es la ex Hacienda San Gabriel de Barrera, donde este año podremos disfrutar a La Dame Blanche el 26 de octubre, a los Hermanos Tavira el 19, el folk de The Freetles el 11 de octubre y a la cantante Kaia Kater el 10.

La cantautora canadiense fue parte de los espectaculares sesiones de 'Tiny Desk Concerts' por parte NPR Music.

Teatro

En cuanto al teatro y su oferta este año, los espectáculos a considerar son: Doodle Pop a cargo de Brush Theatre el 24 de octubre en el Auditorio de Minas, Kiinalik: These Sharp Tools por parte la compañía Buddies in Bad Times el el 25 y 26 en el Teatro Cervantes y la muy esperada versión de Hamlet por parte de Schaubüne Am Lehniner Platz el 19 y 20 de octubre en el Auditorio del Estado.

Seis actores representan a los 20 personajes que tiene el guión original.

Danza

La danza también es un representante importante en la programación del FIC y este año no es la excepción con Going Home Star por parte del Royal Winnipeg Ballet el 11 y 12 de octubre en el Auditorio del Estado, mientras que Dis-connect ejecutado por Ill-Abilites Crew muestra la inclusión por medio de la danza el 16 y 17 de octubre en el Teatro Principal. Who we are in the dark por Peggy Baker Dance Projects cuenta con la música original de Sarah Neufeld y Jeremy Gara, integrantes de Arcade Fire y se presenta el 19 y 20 de octubre también en el Teatro Principal.





Además de la programación artística como parte de +Cervantino se realizan actividades periféricas que le dan al Festival Cervantino un alcance diferente. Como es el Foro Migrante, el FIC Social, el Circuito Cervantino, presentaciones de libros, talleres y clases magistrales.

El Festival Cervantino comienza actividades el próximo 9 de octubre y lo hará con un concierto multicultural a cargo de A Tribed Called Red acompañados de Lido Pimienta, los primeros son un duo canadiense que con la música electrónica como instrumento rescatan la riqueza cultural de los pueblos originarios canadienses. Mientras que Lido Pimienta es una colombiana de nacionalidad canadiense que en el synthpop mezcla estilos indígenas con afrocolombianos.