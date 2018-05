ELECCIONES 2018

Sin certeza estrategia ´anti-Trump´ en segundo debate presidencial

Politólogos coinciden en que los candidatos a la Presidencia de la República fueron esquivos en relación a las acciones para neutralizar amenazas de Trump

ESTÉFANA MURILLO 21/05/2018 04:01 a.m.

Era el foco central del Segundo Debate que versó sobre política exterior, sin embargo, para politólogos, la estrategia "anti-Trump" fue un tema ante el cual los cuatro candidatos a la Presidencia de la República se mostraron esquivos.

Pese a la insistencia de los moderadores en conocer sus propuestas para "neutralizar" las amenazas del mandatario estadounidense, para los politólogos Luis Fernández Santillán, Edgar Ortiz Arellano y Ulises Corona, los candidatos al máximo cargo de representaron dejaron en evidencia que carecen de una estrategia para defender a los mexicanos ante una amenaza que ha estado latente.

En entrevista con La Silla Rota el analista político y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Edgar Ortiz Arellano, reprobó que "ningún candidato planteó cómo se va a enfrentar a Donald Trump, cuál va ser la estrategia precisa. Ninguno de ellos dijo con precisión cómo vamos a lograr que Donald Trump respete a México y se hagan acuerdos".

Aseguró que más allá del uso de palabras como "dignidad", "respeto" y "calidad moral", Andrés Manuel López Obrador (Morena-PT-PES), Ricardo Anaya Cortés (PAN-PRD-MC), José Antonio Meade (PRI-PVEM-Panal) y el independiente Jaime Rodríguez Calderón no ofrecieron certezas sobre la plena defensa de los mexicanos.

Me pareció lamentable que a todos les faltó que a los mexicanos les dieran certeza de qué vamos hacer con el presidente de Estados Unidos con respecto a sus amenazas. No han dicho con claridad cómo se va a defender a los mexicanos en el exterior, específicamente en Estados Unidos. Liderazgo es algo que ninguno de ellos mostró en este segundo encuentro".

En ello coincidió José Fernández Santillán, doctor en Ciencia Política y profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), quien se dijo "decepcionado" por la falta de respuestas ante un tema que se ha convertido en una exigencia nacional.

"Ninguno de los cuatro candidatos mencionaron absolutamente nada a pesar de la insistencia de los moderadores en relación a cómo van a calmar a Trump. Y aunque entiendo que ni los norteamericanos mismos, los asiáticos o los europeos han podido meter a la jaula al tigre, me siento decepcionado de los cuatro porque se nota que no tienen la más válida idea de lo que son las relaciones exteriores", declaró.

En el mismo sentido se pronunció Ulises Corona, politólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para quien se "desaprovechó" la oportunidad de los cuatro aspirantes al máximo cargo de representación para "establecer claramente cuál es su postura de cara a un mandatario que lo único que ha hecho es descalificar a nuestro país, a los mexicanos, con los peores calificativos, a un mandatario que nos tiene bajo constante amenaza".

¿En qué fallaron los candidatos?

Los expertos consultados por La Silla Rota coincidieron en señalar que además de las evasivas sobre el tema "Donald Trump", los candidatos mostraron un desenvolvimiento insuficiente sobre otros aspectos de este segundo encuentro.

Para Fernandez Santillán en el caso específico de Andrés Manuel López Obrador consideró que: "No se preparó en absoluto para este debate, lo que me extraña pues tiene gente en su equipo que le podía haber ayudado a preparar mejor el dossier de los temas. Se la pasó insultando en un pleito casi de barriada a Anaya, pero también ya sintiéndose seguro en la Presidencia de la República".

Sobre Ricardo Anaya, el catedrático del ITESM consideró que aunque tuvo un discurso muy articulado dejó entrever que le falta "madurar" en sus propuestas. "Tiene una mejor idea de lo que son las relaciones internacionales, aunque yo creo que le falta madurar la propuesta internacional, parece que requiere más tiempo para moldear una política internacional coherente".

En tanto, sobre la participación de José Antonio Meade, Ulises Corona reprobó su defensa a Enrique Peña Nieto. "Todavía no puede romper con el presidente ni romper con la losa del gobierno del que formó parte. No logra enfatizar una crítica que todos los mexicanos estamos esperando sobre Peña Nieto. Incluso me parece que defendió acciones de gobierno que se están llevando a cabo y eso es un error que le va a restar puntos".

Finalmente sobre Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", Edgar Ortiz Arellano sostuvo que "la estrategia de las ocurrencias ya no sorprenden al público. Demostró poco conocimiento de los temas internacionales para abordarlos con seriedad".

Segundo debate cambará tendencias en preferencia electoral

Cuestionados sobre si este segundo encuentro cambiaría las tendencias en materia de preferencia electoral y la intención del voto los expertos coincidieron en señalar que así sería.

José Fernández Santillán: "Yo creo que después de este debate, casi el 20% de gente indecisa se va a ir decantando, hay un voto que se va a ir depurando conforme avanza el tiempo. Yo creo que Andrés va en caída libre y los indecisos con esto ya tiene mejores elementos de juicio lo que beneficiaría a Anaya".

Ulises Corona: "Me parece que se van a mover las encuestas a favor de un candidato, y es Anaya que se vio mejor preparado, muy sereno, estudioso de los temas que se iban a presentar y presentó por demás propuestas".

Edgar Ortiz Arellano: "Si va haber movimiento, probablemente se muevan uno o dos puntos pero no más. Quizás a Meade le de algún punto pero no va a a mover mucho los resultados de las encuestas".

