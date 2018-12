"Fue una despedida triste", cierran CENDI de Presidencia

SHARENI GUZMÁN 21/12/2018 08:39 p.m.

La ola de despidos sigue. Este 21 de diciembre fue el último día que el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) de la Oficina de la Presidencia abrió sus puertas en la calle de Río Nazas 151, colonia Cuauhtémoc. Los niños se despidieron de sus maestras, "aquello era un mar de lágrimas, fue muy triste", comentó Ricardo Nájera, padre de familia.

Con casi ocho días de anticipación, mediante una "circular" que debido al recorte en el presupuesto federal, este CENDI que brinda servicio desde 1978, cerraría este viernes, porque "era muy caro mantenerlo" donde actualmente está.

El anuncio y cierre del CENDI de manera intempestiva generó molestia entre los padres de familia, quienes piden a las autoridades federales reconsideren su reubicación a la calle de Guatemala, donde estaba antes o que les faciliten una de las cabañas del centro cultural Los Pinos.

"La noticia nos cayó como un balde de agua fría. Fue terrible, porque el cierre se da a mitad del ciclo escolar. De repente los niños se quedan sin escuela. En las instancias infantiles del ISSSTE no hay espacio", agregó Nájera.

Comentó que a pesar de que en estos últimos días hubo clases "normales", desde este jueves comenzaron a desmantelar el Centro. "Llegaron camionetas de alguna empresa, no sabemos de cuál, a sacar todo el material didáctico de los niños, que por cierto los papás lo compraron para todo el ciclo escolar. Las misses tuvieron que guardar a los niños en un salón".

ESTO TE INTERESA: Mujer reclama a AMLO despidos en SAT y esto le respondió

Después de las 14:00 horas, Ricardo llegó a recoger a su hija, quien justo cumplía tres años y tres meses en el CENDI. Ese fue su último día y ella lo sabía. Sus padres le tuvieron que explicar que "hoy se acababa su escuelita". Estaba muy triste. Cuando salieron, la niña lloraba. Ricardo la tuvo que tranquilizar.

Les avisaron el jueves 13 de diciembre. Fue mediante una notificación por escrito que solo se las enseñaron y no quisieron darles una copia. "Nos agarrarron completamente por sorpresa. Nos hicieron firmar de enterados y ni siquiera nos dejaron tomarle fotografías al oficio. Sino simplemente nos dijeron que se acababa el CENDI y que buscáramos espacios en las instancias del ISSSTE".

Para Ricardo y su esposa, quien trabaja en Presidencia, el servicio que daban en el Cendi era "estupendo". Cuidaban muy bien a los niños. Tenían nutrióloga, psicóloga y doctora.

Reiteró que la noticia no solo sorprendió a los padres de familia, sino también a las maestras, que durante su último día en este CENDI "estaban desconsoladas, porque no solo se van los niños sino que pierden su trabajo. Algunas misses tienen a sus hijos aquí, por lo que no solo se quedan sin empleo sino que también pierden la escuela de sus pequeños".

Daina Vázquez es otra mamá que manifestó su molestia por la decisión arbitraria de cerrar el CENDI, ya que al igual que todos los papás, el buscar un lugar a mitad del ciclo escolar les complicará la vida.

"Yo trabajé en un área de Presidencia y teníamos esta prestación del CENDI. Es lamentable que estemos viviendo esta situación. Son pocos días que nos dieron de anticipación. Pensábamos que se podía hacer algo. Hemos acudido a algunas instancias y ya no se puede hacer nada".

Algunos padres de familia fueron a protestar afuera de Palacio Nacional. No se logró nada. Vázquez señaló que personal de atención ciudadana recibió el oficio.

"Estamos pidiendo una reinstalación del lugar, con las maestras y todo el personal. Sabemos que las rentas son muy caras en esta colonia. Hay muchos lugares donde se puede reubicar, incluso en Los Pinos".

Ella y su esposo consideran que será muy complicado conseguir un centro o instancia pública a estas alturas del ciclo escolar. No descartan inscribir a su niña en un plantel privado. Sin embargo, tampoco será sencillo conseguir el dinero.

"Estas fechas son complicadas. Creo que por eso lo hicieron así. Ahorita nadie puede atendernos. Fuimos al tribunal y ya están de vacaciones. Nadie resuelve".

Vázquez comentó que si de la manera institucional no les hacen caso, optarán por protestar en vialidades. "En este país pareciera que solo con las manifestaciones se resuelven las cosas. Nuestro presidente cerró Reforma (en 2006). En esta ocasión dijo que no sería rehén de nadie, pero parece que quiere ser rehén del pueblo. Está atentando contra los niños".

Para otra mamá, quien tenía inscritos a sus dos hijos en este CENDI y que prefirió omitir su nombre por temor a represalias, fue injusto en cómo las autoridades manejaron el cierre, ya que no se les dio una solución a los papás, solo les sugirieron que podían acudir a las estancias infantiles del ISSSTE. El problema es que en estos sitios hay lista de espera.

También fue sorpresivo, dijo, para el personal del Centro, que continúa en la incertidumbre de su situación laboral.

"Todo esto se nos hace muy injusto, por las fechas en las que estamos. Dejan en ceros a las maestras. A los niños sin escuela a mitad de año. No nos han resuelto nada ni ofrecido opciones en otras escuelas".

La joven indicó que este viernes ya no llevó a clases a sus hijos. Solo acudió a recoger los papeles para comenzar a buscar escuelas. "He ido a varias como a cuatro y no hay cupo. No hay grados de primer año (kínder) y de tercer año hay que ver si alguien se da de baja para ver si puedo meter a mi hijo a ver si termina el kínder".

El CENDI de la Presidencia arrancó operación el 7 de octubre de 1978. En sus mejores años recibió hasta a 240 niños. Sin embargo, en los últimos siete años brindó servicio a entre 35 y 25 menores, todos hijos de trabajadores.

LEA TAMBIEN Anuncian cierre de CENDI de la Oficina de la Presidencia El gobierno federal señala que el centro ya solo recibía a 25 niños en el actual periodo y su costo venía incrementándose

LEA TAMBIEN Justifica SAT despidos de personal El SAT señala que también se eliminarán los privilegios y altos sueldos a funcionarios públicos de nivel directivo