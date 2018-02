NARCOTRÁFICO

Tras caída de capos, así se pulverizaron los cárteles

La PGR reconoce de manera oficial la presencia de nueve cárteles y 36 grupos, células o pandillas vinculadas con alguna de las organizaciones criminales

RODRIGO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 16/02/2018 02:35 a.m.

Tras caída de capos, así se pulverizaron los cárteles (Especial)

El 2017 fue el año más violento del que se tenga registro, 25 mil 339 homicidios dolosos sucedieron en doce meses, lo que arroja un promedio de 2 mil 111 asesinatos mensuales, 70 al día, casi tres cada hora.

Los cárteles de la droga son en gran parte responsables de este repunte de la violencia.

De acuerdo con expertos, la lucha entre los mismos grupos del narcotráfico, así como la inmersión de las Fuerzas Armadas para combatir a los cárteles provocó en el crimen organizado una especie de mutación, donde los grupos de la droga se pulverizaron y varias células o pandillas emergieron.

Independientes, desertores o aliados, estos "pequeños" grupos suelen ser más violentos y difíciles de identificar por las autoridades, tanto nacionales como internacionales.

De acuerdo con un documento, obtenido vía transparencia y en posesión de La Silla Rota, de la Procuraduría General de la República (PGR), en el país existen nueve cárteles y 36 grupos, células o pandillas vinculadas con alguna de las organizaciones criminales.

Estas son las bandas criminales al servicio de los cárteles de la droga:

Cártel de Sinaloa

El también llamado Cártel del Pacifico es la organización del narcotráfico que más células delictivas tiene bajo su mando con diez.

Gente Nueva, con presencia en Chihuahua y Sinaloa.

Los Cabrera, asentados en Durango y Chihuahua.

El Cártel del Poniente y/o de La Laguna, llamados también como Los Bardales, también con presencia en Durango y Chihuahua.

Las bandas de El Aquiles y El Tigre, en Baja California.

La célula delictiva Del 28, en Baja California Sur.

Los Artistas Asesinos (AA) y los Mexicles, identificadas como pandillas asentadas en Chihuahua.

Los Salazar y Los Memos, grupos asentados en Sonora.

Cártel de los Beltrán Leyva

Autoridades federales identifican a siete células delictivas del Cártel de los Beltrán Leyva operando en el país.

Los Mazatlecos con marcada presencia en Sinaloa y Baja California Sur.

La banda de El 2 mil, asentada en Sonora.

Los Granados con presencia en la zona de Tierra Caliente en Guerrero.

Los Rojos, también en Guerrero, pero en el centro y en el norte de la entidad, así como en Morelos.

La Oficina, asentada en Aguascalientes y Baja California Sur.

Los Ardillos, con presencia en la región de la montaña y centro de las tierras guerrerenses.

El Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), con bastión en las costas de Guerrero.

Cártel del Golfo

Siete fracciones del Cártel del Golfo se distribuyen al norte y al sur del país.

Cinco de ellas están en asentadas en Tamaulipas: Los Metros, en Reynosa; Rojos, en Matamoros; Grupo Dragones en Tampico; y Los Fresitas, así como los Ciclones, sin detallar en que parte de la entidad.

Las otras dos células delictivas están ubicadas en Quintana Roo: Los Pelones y los Talibanes.

Cártel de Los Zetas

La sanguinaria organización delictiva ha sido golpeada fuertemente por sus rivales y por el Gobierno Federal.

Con bastión en un solo estado, Tamaulipas, Los Zetas tiene tres células delictivas: Grupo Operativo Los Zetas, Grupo Operativo Zetas y Fuerzas Especiales Zetas.

Cártel de los Arellano Félix

El formalmente llamado Cártel de Tijuana tiene únicamente tres células delictivas identificadas bajo su mando.

El Chan, El Jorquera y El Kieto, distribuidos en Baja California, entidad donde mayor presencia tiene el cártel de los hermanos.

Familia Michoacana

Para las autoridades federales, la permanencia de este cártel es debido a una célula criminal: La Empresa, la cual tiene presencia en el Estado de México y Morelos.

Sin embargo, la PGR ve otro grupo del narcotráfico que emergió de La Familia Michoacana, pero que ahora es desertor de la misma:Guerreros Unidos, asentados en Morelos, Guerrero y Estado de México.

Los Caballeros Templarios

Asentados en Michoacán, el cártel que fue terror de los michoacanos por años, ahora sólo detalla dos células delictivas.

Los Tena, con presencia en Aquila, Coahuayana y Coalcomán de Vázquez Pallares; así como otra banda criminal liderada por Homero González, El Gallito, con presencia en Tumbiscatio y Apatzingan.

Cártel de Juárez

Conocido como el Cártel de los Carrillo Fuentes, el grupo del narcotráfico sólo tiene dos pandillas bajo su mando.

La Línea y Los Azteca, ambas con marcada presencia en Chihuahua.

El (no tan) extraño caso de la CJNG

La PGR no identifica células delictivas derivadas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), caso único en las organizaciones del narcotráfico.

Sin embargo, esto no sería extraño siguiendo la lógica de los demás cárteles de la droga: como este grupo del crimen organizado no ha sido golpeado de forma contundente ni por sus rivales, ni por las autoridades, las fracciones no han aparecido.

Además, el CJNG es el grupo delincuencial que tiene más presencia en el país: Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz son los ocho estados donde la organización criminal ha sido detectada.

Así es la presencia de los cárteles mexicanos en Estado Unidos

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) señaló a seis carteles mexicanos como los principales responsables del narcotráfico en Estados Unidos.

De acuerdo con la Evaluación Anual sobre la Amenaza de las Drogas (NDTA), la DEA detalla que la distribución de drogas en la unión americana no es realizada directamente por las organizaciones criminales mexicanas sino por redes locales de distribución a través de las pandillas.

El principal es el Cartel de Sinaloa, organización criminal que tiene dos de los cuatro líderes identificados pendientes de aprehensión: Ismael "Mayo" Zambada y Rafael Caro Quintero.

Mientras que Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, así como Dámaso López Nuñez, alías "El Licenciado" se encuentran detenidos.













Le sigue el CJNG, considerada la organización del narcotráfico que más ha crecido en el actual sexenio.

De este cártel, dos líderes siguen libres: Nemesio Oseguera Cervantes, alías "El Mencho", y Jorge Luis Mendoza, conocido como "La Garra".

La tercera organización criminal con mayor peso en Estados Unidos es el Cartel de Juárez, con los líderes Carlos Arturo Quintana Quintana, alias "Ochenta", y Julio Cesar Olivas Torres, alias "Sexto", aun sin detener, así como Jesús Salas aguayo aprendido.

Aparece también el Cártel de Golfo, al cual le faltan por detener a José Antonio Romo López "Don Chucho" y José Alfredo Cárdenas "El contador". Juan Manuel Loza Salinas, "El Toro", otro de los líderes ya está detenido.

El quinto de la lista es el Cartel de los Zetas, cuyo líder Juan Gerardo Treviño, alias "Huevo", es el único de tres líderes que falta por aprehender. Con Oscar Omar Treviño, "El Z-42" y Juan Francisco Treviño, "Kiko", detenidos.

Finalmente aparece el Cartel de los Beltrán Leyva, con Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro" y José Luis-Ruelas Torres, pendientes de detención.

