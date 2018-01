Fotos

Estos son los celulares más esperados de 2018

Esta guía te será de gran utilidad si estás pensando cambiar de equipo y además conocerás la nueva tecnología que implementaron famosas marcas

REDACCIÓN 02/01/2018 02:04 p.m.

El listado de los celulares más esperados del 2018, comprende todas las necesidades, lujos y costos (FOTO TOMADA DE WEB)

Preparamos un listado de los celulares más esperados del 2018, así que si estás pensando en cambiar de equipo, esta guía te puede ser de gran utilidad.

De acuerdo con Paréntesis, el listado de celulares se basa en los distintos trascendidos que se han dado en los últimos meses.

Nokia 9

Los rumores apuntan a que HMD Global presentará el Nokia 9 el próximo 19 de enero, durante un evento independiente. Las características más atractivas del teléfono de gama alta incluirían una pantalla con resolución 2K y relación de aspecto de 16:9, procesador Snapdragon 835 y resistencia al agua.

Samsung Galaxy S9 y S9+

Sin duda, uno de los teléfonos más esperados del año. Se espera que el Galaxy S9 no cambie mucho en diseño con respecto a su antecesor, sin embargo, es posible que incorpore el procesador Exynos 9810 o Snapdragon 845, dependiendo de la región, así como mejoras obvias a nivel técnico. El Galaxy S9+ contaría con cámara dual y pantalla más amplia. Se dice que estos teléfonos verán la luz el próximo 26 de febrero, en el marco del Mobile World Congress 2018, en Barcelona.

Sony Xperia XZ Premium (2018)

Este año, Sony nos sorprendió con su Xperia XZ Premium y su increíble pantalla 4K (2160 x 3840 pixeles). En 2018, podemos esperar una versión mejorada del celular, la cual podría incorporar en su diseño una pantalla de extremo a extremo. La japonesa presentaría el nuevo smartphone Xperia de gama alta a principios de año, para llegar a las manos de los usuarios en verano.

Google Pixel 3

Los celulares 2017 de la familia Pixel lograron colocarse dentro de los mejores teléfonos de gama alta, gracias a su rendimiento y a sus poderosas cámaras. Sin embargo, Google podría mejorar algunos aspectos, como incorporar una pantalla más grande en relación al cuerpo del smartphone y ampliar su disponibilidad a más territorios. Habrá que esperar al siguiente año para ver qué nos tiene preparado el gigante tecnológico.

Huawei Mate 11

Cada año, Huawei nos sorprende con nuevas características y mejoras importantes en sus teléfonos. Tal es el caso del Mate 10, el cual luce un elegante diseño en cristal y una increíble cámara dual que combina sensores de 20 y 12 megapixeles, e incluye una batería de larga duración y una pantalla de 5.9 pulgadas. Será interesante ver qué nos tiene preparado el fabricante chino para este 2018.

Xiaomi Mi Mix 3

Otro fabricante chino que está haciendo bien las cosas es Xiaomi, que este año llegó al mercado mexicano con algunos celulares destacados. Por ejemplo, el Mi Mix 2 luce una pantalla de 6 pulgadas prácticamente de extremo a extremo, procesador Snapdragon 835, 6GB en RAM y hasta 256GB de almacenamiento, además de una cámara principal de 12 megapixeles y una batería de 3400mA. Son características que seguramente veremos mejoradas en el Mi Mix 3.

OnePlus 6

Los rumores más recientes apuntan a que el OnePlus 6 llegará a finales de marzo de 2018, pero la principal noticia es que el próximo teléfono insignia del fabricante chino incorporaría el sensor de huellas digitales en la pantalla, por lo que le comería el mandado a Samsung y Apple en ese sentido.

Essential Phone 2

Cuando Andy Rubin, cocreador de Android, anunció el Essential Phone, no sabíamos qué esperar. De entrada, lo que más destaca es su diseño modular: en su pantalla de 5.7 pulgadas, que cubre casi todo el frene del equipo, está una muesca mucho más pequeña que la del iPhone X, en la que es posible incluir distintos accesorios. Además, viene con un procesador Snapdragon 835, 4GB en RAM, 128GB de almacenamiento, cámara dual principal de 13 megapixeles y una frontal de 8 megapixeles, batería de 3040mAh y conector USB Tipo C. ¿Qué nos tendrá preparado Andy Rubin para este 2018?

iPhone 2018

Esta lista no podría estar completa sin el popular teléfono de Apple. En 2017, la compañía de Cupertino elevó la barra con su iPhone X, el cual es muy distinto a otras versiones, principalmente por la ausencia del botón de inicio. Se espera que en el otoño del próximo año lleguen tres modelos: una versión mejorada del iPhone X, una versión plus de éste y una más dirigida a la "gama media"; los tres incorporarían una cámara TrueDepth y la tecnología Face ID, lo que confirma que los de Cupertino no bromeaban cuando dijeron que la muesca llegó para quedarse.

La reseña del iPhone X

Este mensaje de Facebook Messenger llenará de virus tu celular

nl