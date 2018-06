RADIACIÓN

¿Traes tu celular en la bolsa del pantalón? Tu esperma está en peligro

REDACCIÓN 12/06/2018 06:16 p.m.

¿Te guardas el celular en la bolsa del pantalón, en el bolsillo de la camisa o entre los senos? Podrías estar en riesgo.

La Dra. Devra Davis, autora del libro llamado, "The Secret History of the War on Cancer", ha estado investigado los peligros de las radiaciones que emanan de los teléfonos celulares.

Como muchas personas, la doctora Davis absolutamente no creía en la posibilidad de que los teléfonos celulares fueran peligrosos, hasta que lo estudió.

Actualmente, con pruebas toxicológicas y epidemiológicas que respaldan sus afirmaciones, está tratando de hacer que el mundo entienda que la radiación de los celulares no sólo es peligrosa, sino que puede ser mortal.

Ella da a conocer cómo el impacto biológico de su teléfono celular no está relacionado con su poder, ya que en realidad es bastante débil, sino más bien con la naturaleza errática de su señal y su capacidad de alterar la resonancia e interferir con la reparación del ADN.

Además, el número de espermatozoides y su movilidad se ven afectados por portar el teléfono móvil en los bolsillos del pantalón, por lo que son necesarios más estudios sobre los riesgos, advirtieron hoy científicos británicos.

Una revisión de la evidencia, elaborada por un equipo de investigadores de la Universidad de Exter, Reino Unido, mostró que sí existe un efecto sobre la fertilidad en los hombres que tienen la costumbre de llevar el teléfono portátil en los bolsillos.

¿Su Teléfono Celular Puede Causar Cáncer?

Un caso interesante que puede servir como una advertencia ilustrativa del potencial de los teléfonos celulares es el de una joven mujer que no tenía factores de riesgo predisponentes de cáncer y quien desarrolló cáncer de mama multifocal.

El caso fue revelado por la revista de Environmental Health Trusti. Resulta, que la joven mujer tenía el curioso hábito de ponerse el celular en el brasier.

Dos expertos en cáncer, Robert Nagourney y John West, establecieron que sólo había otra posibilidad que pudo haber contribuido con el cáncer de mama. "Conectamos los puntos," dijo el paciente. Y los puntos- literalmente son las características del cáncer y la distribución de las células cancerosas- se alineaban perfectamente con las forma de su teléfono celular.

¿Por qué es una mala idea ponerse el teléfono celular en cualquier parte del cuerpo?

Independientemente del área expuesta a la continua radiación emitida por su teléfono celular, existe el potencial de daño, a pesar de que ciertas áreas claramente son más vulnerables que otras.

Una investigación publicada en el 2009 mostró evidencia acerca de que ponerse el celular en la cadera podría debilitar la pelvis

Por medio de la técnica de los rayos-X utilizada en el diagnóstico y monitoreo de los pacientes con osteoporosis, los investigadores midieron la densidad ósea pélvica en 150 hombres que por lo regular se ponían su teléfono celular en el cinturón pegado a la cadera.

Los hombres que llevaban el celular por un promedio de 15 horas al día y lo habían hecho por un promedio de seis años.

Es importante darse cuenta que mientras su celular se encuentra encendido, emite radiación de manera intermitente, incluso aunque usted no esté usandolo. Así que ponerse el celular en la cintura durante 15 horas al día le dará a esa área de su cuerpo una continua exposición a la radiación.

"RF-EMR tanto en la densidad de potencia como en el rango de frecuencia de los teléfonos móviles aumentan la generación mitocondrial de especies reactivas del oxígeno por los espermatozoides humanos, disminuyendo la motilidad y vitalidad de estas células mientras estimula la base del ADN y su fragmentación. Estos descubrimientos tienen implicaciones claras sobre la seguridad del uso de los teléfono móviles por hombres en edad reproductiva, que afecta de manera potencial tanto su fertilidad como la salud y bienestar de sus hijos."

Los hombres en particular podrían querer reconsiderar donde ponerse el celular, ya sea en el cinturón o en el bolsillo, lugares cercanos a los órganos reproductivos. Igualmente, usted tiene muchos otros órganos sensibles en esa área, incluyendo el hígado, riñones, colon y la vejiga, los cuales también son susceptibles a la radiación.





