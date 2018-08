¿Sabes qué son los celos retroactivos? podrían ser la razón de tus rompimientos amorosos

REDACCIÓN 15/08/2018 06:59 p.m.

Todos hemos sentido celos alguna vez en nuestra vida, ya sea con familiares, amigos o pareja, pero los celos retroactivos son los que más afectan a estas últimas. Se trata de una sensación que invade al cuerpo cuando la pareja llama la atención de otra persona o cuando tiene cercanía con alguien del sexo opuesto.

Tal fue el caso de Zachary Stockill, un hombre canadiense que, sin darse cuenta, fue invadido por los celos retroactivos y requirió una terapia para poder entenderlos y superarlos.

Pero, ¿qué son los celos retroactivos? Se consideran celos retroactivos o celos retrospectivos a los pensamientos obsesivos, las emociones dolorosas y los actos irracionales que surgen tras conocer el pasado sexual y emocional de la actual pareja.

Es decir, son los celos hacia las parejas sentimentales o sexuales anteriores de nuestra actual pareja.

¿Cómo arruinan una relación los celos retroactivos?

Zachary cuenta a la BBC que todo comenzó cuando en una tarde, su novia y él comenzaron a hablar acerca de su pasado amoroso. Ambos recordaron a sus parejas anteriores y aunque el relato de su novia no tuvo algo inusual, inmediatamente algo cambió en su cabeza.

Las historias de amor pasadas de su pareja, se convirtieron de repente en el único tema en que podía pensar.

"El pensamiento de que ella hubiera tenido relaciones sexuales con otra persona que no fuera yo comenzó a invadirme. No lo sabía entonces, pero tuve lo que se llaman celos retroactivos", relata el joven de 20 años.

Lo peor fue que en su cabeza, Zachary veía películas en las que imaginaba a su novia con su ex, teniendo relaciones, como si estuviera ocurriendo en ese momento y tenía la horrible sensación de que ella lo estaba engañando.

"En Facebook, busqué las fotos que había publicado antes de conocerme, leí los comentarios, traté de identificar a las personas que estaban allí y qué significaban en su vida", dice Zachary.

Celos retroactivos pueden salirse de control

Las cosas empeoraron cuando la obsesión por conocer más de su pasado lo llevaron a preguntarle constantemente a su novia acerca de sus parejas pasadas, todo con una intención: hacerla sentir culpable por lo que hubiera hecho en sus relaciones anteriores.

Celos retroactivos

"A pesar de este comportamiento, la mayoría de las veces ella mantenía la calma y me decía, de forma amorosa, que yo ocupaba un lugar muy especial en su corazón, pero ese argumento funcionaba por poco tiempo, porque yo siempre volvía con las preguntas sobre el pasado", continúa el joven.

Su relación duró un par de años, pero finalmente se terminó y los celos retroactivos que él tenía fueron un factor importante.

"Me di cuenta de que había peleado por estupideces, que esa persona no era yo, que algún demonio había secuestrado mi alma. Tal vez suene un poco melodramático, pero realmente me sentí como si hubiera perdido el control", cuenta avergonzado Zachary.

Tras buscar ayuda y tratar de entender qué era lo que sentía, se encontró con el concepto de celos retroactivos, que describían a la perfección la forma en que se había sentido por el pasado de su pareja.

¿CÓMO CONTROLAR LOS CELOS RETROACTIVOS?

De acuerdo a la consejera y psicóloga Ammanda Major, este tipo de celos son muy diferentes a los celos tradicionales.

"La persona tiene flashbacks de cosas que nunca vió y por esta razón, se obsesiona con el hecho de saber la verdad de lo que realmente ocurrió entre su pareja y sus anteriores relaciones", dice la experta.

Además, advierte que, si no se busca ayuda para mantener a los celos retroactivos bajo control, se pueden presentar abusos y conductas violentas.

Algo importante a destacar es que los celos retroactivos pueden sufrirlos tanto hombres como mujeres y que uno mismo es quien puede resolver el problema, no la pareja.

"Mi novia no pudo curar mis celos retroactivos por más que lo intentó. Lo que sí es cierto es que es posible superar este tipo de celos. Yo soy la prueba de ello. Aunque haya tenido que hacer pasar a otra persona por momentos tan difíciles", concluye Zachary.

