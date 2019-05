Celia Lora revela que ha recibido amenazas por el "chiste" de AMLO

REDACCIÓN 29/05/2019 04:42 p.m.

Luego de la polémica que desató Celia Lora al revelar en el programa "La Saga", de Adela Micha, que le había pedido a un amigo que "matara" a AMLO, la joven habló por primera vez de su "chiste", aclaró que todo se trató de una broma y también reveló que ha recibido amenazas en sus redes sociales.

Te manda saludos un amigo que está enamorado de ti [...] pero es un pendejo le dije que viniera pero está volando con tu tío el Peje, y le dije mátalo por favor, hazlo por el país, pero me ignoró, dijo la modelo, mientras que Adela Micha soltó a carcajadas.

Que broma de mal gusto de Celia Lora pic.twitter.com/fERl0r0STn — La corneta negra (@lacornetanegra) 21 de mayo de 2019

De acuerdo con Milenio, Celia declaró a las cámaras de "Venga La Alegría", que todo se trató de una broma y que ella nunca aseguró que estuviéramos mejor con la administración pasada de Enrique Peña Nieto.

No sé por qué les pega tanto, yo no estoy diciendo que estábamos muy bien cuando estaba Peña Nieto y 'La Gaviota', yo creo que estamos permanentemente mal, pero ojalá que sea algo que nos calle la boca a los que lo decimos de broma porque, supérenlo, fue broma no sean tontos, comentó Celia.

Así mismo, la hija de Alex Lora comentó que luego de bromear sobre que el presidente se muriera, en redes sociales no han parado de llegar amenazas en su contra.

No obstante la modelo mencionó que ella no está pendiente de gente que no conoce y solo "mandó un saludo" a todas las personas que le han criticado.

También es padre no estar pendiente de gente que no conocen y que si opino que más les da, es presidente ¿no?, hay muchos que me empiezan a amenazar, no sé si quieren llamar mi atención o que yo les conteste. Les mando un saludo.



