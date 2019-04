Celia Lora rompe las normas, se viste como hombre y despierta fantasías

REDACCIÓN 23/04/2019 04:12 p.m.

Celia Lora enciende las redes a su antojo sin importarle romper las normas, la modelo despierta todo tipo de pasiones con sus sensuales fotografías en bikini, pronunciados escotes y hasta desnudos, pero su publicación más reciente dejó boquiabiertos a sus fans, se vistió de hombre y despertó las más oscuras fantasías de sus fans.

De acuerdo con La Verdad, a la hija del rockero Alex Lora le encanta mostrar su cuerpo, pero ahora tal parece que quiso mostrarse totalmente diferente causando sensación en las redes sociales.

Celia Lora compartió con sus 3 millones de seguidores su paseo en el Foto Museo Cuatro Caminos, el lugar cuenta con la exposición de "Queen: El origen de una leyenda" y diversos fans han acudido para apreciar las fotografías de Freddie Mercury.

Para no aburrir a sus fans Celia Lora esta disfrutando de las vacaciones en la ciudad y guardó los ardientes bikinis para cautivar a sus fans con otro tipo fotografías.

Acompañando su ajustada falda de cuero con tenis deportivos, peluca y un bigote, Celia Lora despertó otro tipo de fantasías con un look al estilo de Freddie Mercury "I want to break free".

