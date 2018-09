¿Quién era Celia Barquín, la prometedora golfista española asesinada a puñaladas en EU?

La prometedora golfista española Celia Barquín Arozamena, campeona amateur de Europa este año y miembro de la selección de su país, fue asesinada a puñaladas en un campo de golf en Iowa, Estados Unidos.

El aparente asesino es un indigente que la atacó mientras entrenaba y la dejó tirada en un estanque. El cuerpo sin vida de la deportista de 22 años, que estudiaba en la Universidad del Estado de Iowa, fue hallado este lunes en el campo de golf de Coldwater Links.

Barcelona aplasta al PSV del 'Chucky' Lozano

De acuerdo con el comunicado policial, unos golfistas encontraron una bolsa de golf abandonada, y posteriormente, agentes hallaron a cierta distancia el cuerpo sin vida de Barquín Arozamena. En el transcurso de la investigación, la Policía determinó que la jugadora fue asaltada y que falleció como resultado de la agresión.

Los agentes han detenido a un sospechoso, identificado como Collin Daniel Richards, de 22 años, que está acusado de asesinato en primer grado.

La golfista estudiaba ingeniería civil en la Universidad Estatak de Iowa y había sido elegida la Deportista del Año en ese estado. Tenía varias puñaladas en el torso, la cabeza y el cuello, según las autoridades.

'Tuca' Ferreti explota y muestra su postura con el 'Tri'

Un perro policial rastreó el olor de la golfista hacia un campamento cercano al campo de golf, donde Richards vivía en una carpa. Richards aparentemente pensaba irse del lugar, pero les pidió a dos personas que lo llevaron en su auto, que le permitieran recoger su carpa cerca del campo de golf, y fue entonces que la policía lo apresó.

Who is the alleged killer of Celia Barquin Arozamena?... https://t.co/w7izFZahWC