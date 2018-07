Así celebrará Sudáfrica el centenario de Nelson Mandela

Eventos de todo tipo, desde campañas de donación de mantas a construcción de casas para los pobres pasando por conciertos y exposiciones, se celebran hoy en Sudáfrica en homenaje a Nelson Mandela, en el día en el líder de la lucha contra el "apartheid" habría cumplido 100 años.

Aunque el acto principal del día tendrá corte político y se celebrará en la provincia del Cabo Oriental (región natal de Mandela), encabezado por el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, las iniciativas solidarias y los pequeños homenajes se multiplican por todos los rincones del país y tocan todos los ámbitos.

En la costera y turística Ciudad del Cabo, por ejemplo, van a construir un mural con la cara de "Madiba" (como se conoce popularmente al expresidente en su país) con 29,000 latas de comida que luego se distribuirán entre los pobres.

La Fundación Mandela, por su parte, anunció que contribuirá a la construcción de 100 casas para los más vulnerables y hasta los partidos opositores tienen hoy en sus agendas rendir tributo al considerado "padre de la nación arco iris".

Varios de sus jugadores visitarán orfanatos.

Recogida de mantas para las personas que carecen de hogar, campañas de recolección de basura, recitales musicales, homenajes en escuelas y conferencias en universidades son otros de los incontables ejemplos de iniciativas programadas para hoy, si bien durante los últimos días ya habían sido una constante.

El pasado domingo, una carrera solidaria por Johannesburgo recorrió 27 puntos históricos -como los 27 años que pasó en prisión- de la vida de Mandela y el lunes Sudáfrica lanzó una serie de billetes conmemorativos del centenario.

El expresidente estadounidense Barack Obama fue el encargado este martes de liderar una conferencia especial organizada por la Fundación Mandela en Johannesburgo, en la que unas 15,000 personas le vieron honrar el legado de uno de sus héroes y pedir al mundo que recuerde su visión de que una sociedad más justa es posible.

En las redes sociales, las etiquetas #MandelaDay y #Mandela100 se llenaron de citas célebres de "Mandela" y mensajes de recuerdo, escritos tanto por ciudadanos anónimos como por figuras célebres y políticos internacionales.

Always believe in equality

Always believe in justice

Always believe in freedom

Always believe in peace



On the 100th anniversary of his birthday, be inspired by Nelson Mandela to build a better world for all ???????https://t.co/k5kANKiLyz #Mandela100 #MandelaDay pic.twitter.com/J1PyZreJgL