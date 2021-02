Con una manguera, policías de Veracruz abusaron de menor

Xalapa, Ver.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una recomendación tras acreditar que elementos de la Fuerza Civil de Veracruz violentaron sexualmente a un menor de edad, introduciendo una manguera en el ano de la víctima.

De acuerdo con la relatoría expuesta en el expediente CEDH/2VG/DAM/0381/2017, la víctima salió de su domicilio alrededor de las ocho de la noche del 2 de abril de 2017 acompañado de un amigo para comprar hamburguesas, cuando se toparon con un grupo de tres personas “con los que traíamos problema”.

El encuentro derivó en un intento de riña que fue intervenido por elementos de la Fuerza Civil (cuya base se encuentra a escasas cuadras del lugar de los hechos) quienes retuvieron a los dos menores, y posteriormente los ingresaron a un retén, donde los golpearon.

De acuerdo con la víctima, “a mí me pegaron en la nariz me empezó a salir mucha sangre y me dijeron que me fuera a lavar en el lavabo, fue cuando me bajaron el pantalón y un policía me dijo que no volteara, y me quería meter una manguera por el ano, pero como me puse duro, solo me lastimaron, después llegó mi mamá y me llevaron a otro cuarto donde me siguieron pegando”.

Además, dijo haber sido amenazado por los policías advirtiéndole guardar silencio sobre lo ocurrido, pues de lo contrario “me iban a buscar que ya sabían a donde vivía”.

Al percatarse de lo ocurrido, la madre del menor interpuso una queja ante la CEDH, que, dentro de la investigación de los hechos, comprobó que el menor recibió varios golpes y un médico acreditó la evidencia de “exploración anal con laceración de mucosa del borde, un centímetro hacia dentro aproximadamente”.

Además, la CEDH incluye el relato del acompañante de la víctima, quien aseguró que a su amigo “lo llevaron a un baño que se encuentra dentro del módulo, había mucha gente afuera pero sí alcancé a escuchar que gritaba, ay, ay… Tardó en el baño como cinco minutos… Cuando nos vimos me contó que los policías se pasaron de lanza porque los policías cuando lo llevaron al baño, le metieron una manguera atrás y ví que todavía rengueaba”.

Por estos hechos, la CEDH emitió la recomendación demostrando que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Jaime Téllez Marié, afectaron la integridad personal del menor de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz.

En ese orden, la Comisión recomienda la reparación del daño, establecer garantías de no repetición, capacitación eficiente a los servidores públicos señalados como responsables, entre otras.

Específicamente, a Téllez Marié se le pide girar instrucciones para investigar y determinar la responsabilidad individual por la violación a los Derechos Humanos de la víctima, así como su colaboración con la Fiscalía Sexta Especializada para la debida integración de la carpeta de investigación.

Además, deberá tramitar y gestionar ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, para que el menor sea registrado en el Registro Estatal de Víctimas y reciba apoyos.

