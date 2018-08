Hacen memes de Cecilia Suárez por su personaje en "La Casa de las Flores"

Este fin de semana se estrenó la nueva serie de Netflix, "La Casa de las Flores" , creada por Manolo Cano, y protagonizada por Verónica Castro.

De acuerdo a Grupo Fórmula, tras su debut dividió opiniones entre los internautas: algunos la llamaron la "telenovela millennial", otros odiaron la voz de Paulina (Cecilia Suarez) y quienes la amaron.

También estuvieron los que no pudieron olvidar a "Luis Miguel La Serie" por la aparición de Luis de la Rosa (Bruno), quien interpreta al cantante en su bioserie.

Y no perdonaron a la vecina chismosa que mete su cuchara en todo.

Una muestra de ellos son los cientos de memes que viralizaron en diversas redes sociales, en su mayoría protagonizó Paulina y su voz.

Anoche me fui a dormir con acento de Nuevo Toledo y hoy desperté hablando como Paulina de la Casa de las Flores ??

Lo que más me gustó de La Casa de las Flores, es que el Sole Mio por fin encontró a Marcela. ?????? #LaCasaDeLasFlores #LuisMiguelLaSerie #Netflix ?? pic.twitter.com/1OvmESx1Z4

Cuando Paulina de La Casa de las Flores dijo "no vamos a ser parte de esa cultura machista que humilla a la mujeres por tener vida sexual activa, naco" I REALLY FELT THAT