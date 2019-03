Cecilia Galliano manosea a Yanet García: "son naturales, lo comprobé"

REDACCIÓN 29/03/2019 08:38 p.m.

Mucho se ha dicho sobre el trasero de Yanet García, que si es operado o no, pero Cecilia Galliano se decidió a terminar con tanta especulación y el trasero a Yanet García para comprobarlo.

De acuerdo con Publimetro, Cecilia Galliano y Yanet García han demostrado que son muy buenas amigas durante la estancia de Galliano en el Matutino "Hoy", por lo que su reciente publicación en las historias de Instagram encendieron las redes.

La ex de Sebastián Rulli compartió un video demostrando que la bella joven tiene un trasero natural, luego de los fuertes rumores que han realizado los usuarios en redes sociales, sobre los glúteos de la sensual "Chica del clima" si son verdaderos o falsos.

"Mira muéstralo, la amo, es natural para la envidia de todas las viejas, ejercicio hace y come muy bien", dijo Ceci.

Cabe mencionar que Yanet cuenta con millones de seguidores en redes sociales y esto es debido a las atrevidas fotos y videos donde muestra sus atributos con diminutas prendas ya sea en lencería o mini bikinis.

MOMENTOS DIFÍCILES

Durante uno de los programas del matutino de Televisa, Cecilia dejó sorprendidos a todos por las fuertes revelaciones que realizó al aire.

Resulta que la conductora accedió ofrecerle una entrevista al ´Burro´ Van Rankin, específicamente en su sección "Ponle la cola al burro".

Fue ahí, a varios años de su divorcio con Sebastián Rulli, donde habló públicamente por primera vez sobre el aborto que sufrió antes del nacimiento de su hijo Santiago.

Cuando le dijo al actor de su embarazo él se emocionó, pero decidieron ser discretos con este embarazo por la experiencia del bebé que no se logró.

"Lo que pasa es que era de cuidado porque anteriormente ya habíamos perdido un bebé. El ginecólogo me dijo que tenía que abandonar el reality y mantenerme acostada. Yo le dije que no, que no iba a dejar de trabajar, que si el bebé se quería quedar que se quedara", confesó.

