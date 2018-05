PARA FEMINICIDIOS

Anuncian en CDMX entrada de Protocolo Alba, pero búsquedas siguen igual

Los trabajos para dar con el paradero de mujeres desaparecidas no se han modernizado y siguen instrucciones de hace 6 años

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 03/05/2018 06:01 a.m.

La integrante de la organización Justicia Pro Persona, Ana Yeli Pérez Garrido criticó que en la capital la investigación sobre mujeres desaparecidas aún se realiza con protocolos del 2012, pese al aumento de casos.

En la Ciudad de México las desapariciones de mujeres y los feminicidios han comenzado a incrementarse. Hasta el 12 de septiembre de 2017, 301 mujeres estaban reportadas como "no localizadas" o desaparecidas ante autoridades locales.

A dicha cifra se sumaban 162 reportadas ante la Procuraduría General de la República (PGR). Además, en el periodo de enero de 2012 a septiembre de 2017, se registraron 292 casos de feminicidios y 421 de homicidios dolosos contra mujeres.

Desde el 26 de marzo, el gobierno capitalino anunció la conformación de un comité técnico para implementar el Protocolo Alba para la búsqueda de personas desaparecidas, derivado de una recomendación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Pero dicho comité aún no se instala, afirmó la experta en temas de género.

Mientras no se trabaje con el Protocolo Alba, eso significa que generalmente cuando alguien se presenta a denunciar ante autoridades capitalinas la desaparición de una mujer les dicen que esperen 72 horas, y además deben declarar, generalmente ante personal del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) que carece de especialización.

Cuando pasan las primeras 72 horas, como la desaparición no es delito, no saben cómo iniciar una carpeta de investigación. "Esas formalidades no deben ser pretexto para no comenzar la búsqueda antes", explicó Pérez Garrido a La Silla Rota.

En cambio, con el Protocolo Alba la búsqueda comenzaría apenas se haga la denuncia, y en ella participarían desde patrulleros que pueden llamar a otros o que se comuniquen a un sector para buscar a las personas reportadas, a testigos, tomen fotos de placas de vehículos, graben testimonios, sin que antes de eso sea necesaria la formalidad en la toma de declaraciones.

Incluso, en el protocolo se prevé que también participen maestras o enfermeras que puedan aportar información, que en hospitales se cruce información y se haga uso de las cámaras del sistema de monitoreo de seguridad en la zona.

El Protocolo establece fases, acciones inmediatas en las primeras 24, 48 y 72 horas y luego de estas entonces se hace ya la investigación principal.

En las primeras 72 horas se aboca a la búsqueda y no exige hacer trámites ni oficios, la búsqueda aplica acciones, que la autoridad vaya y pregunta, es inmediato, si me acabo de enterar y soy policía, debo ir a la escuela a ver si alguien sabe algo".

También se requiere que haya personal especializado que atienda la denuncia, que puede ser en una fiscalía o en su caso en Capea.

La aplicación del Protocolo Alba forma parte de las seis recomendaciones que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) le hizo al gobierno capitalino de mejorar sus protocolos de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas.

Pese a que el gobierno capitalino anunció que trabajaría en las recomendaciones, tampoco ha acatado la de la instalación de una Mesa de Trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de feminicidios, referidos en la Solicitud de Alerta de Violencia de Género presentada por Justicia Pro Persona en septiembre pasado. La administración capitalina anunció que dicha mesa sería integrada por la PGJCDMX, la Consejería Jurídica, la CDHDF y las organizaciones solicitantes y las personas defensoras de las víctimas.

Pero no se ha convocado, afirmó Pérez Garrido, y recordó que Justicia Pro Persona fue la organización solicitante por lo que deberían ser también convocados, y no lo han sido.

SITUACIÓN GRAVE

Grave: así es la situación en materia de feminicidios y desaparición de mujeres en la Ciudad de México, consideró el coordinador general de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Manuel Domínguez.

De acuerdo con el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en la Ciudad de México, en la capital se tenían contabilizadas, hasta el 12 de septiembre de 2017, 301 mujeres no localizadas en el ámbito local y 162 reportadas ante la PGR. En el periodo de enero de 2012 a septiembre de 2017, se registraron 292 casos de feminicidios y 421 casos de homicidios dolosos contra mujeres.

Es por ello que desde septiembre, Justicia Pro Persona solicitó para la Ciudad de México una Alerta de Violencia de Género, basado en estadísticas. La Conavim, junto con un grupo de trabajo conformado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de las Mujeres y académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), elaboraron el informe, el cual ya estaba prácticamente listo en diciembre, pero por la renuncia de la entonces titular de la Conavim, Alejandra Negrete Morayta, se pospuso.

Cuando llegó Ángela Quiroga Quiroga, la nueva titular hizo algunas observaciones, por lo cual el informe se dio a conocer hasta marzo, junto con las recomendaciones para el gobierno capitalino para buscar revertir la violencia contra mujeres, recordó por su parte Pérez Garrido.

Las recomendaciones son:

-Alcanzar una especialización técnica en todo el funcionariado que atiende temas de violencia contra las mujeres a partir de definir perfiles, procesos de selección, capacitación continua y evaluación del desempeño.

-Fortalecer la transparencia de todas las actuaciones de las autoridades y los registros precisos de los casos de violencia en contra de las mujeres en la CDMX.

-Fortalecer las acciones de investigación, particularmente en materia forense, criminalística para que alcancen un grado de excelencia y de absoluta transparencia, eliminando cualquier espacio de impunidad, particularmente en el delito de feminicidio.

-Fortalecer la justicia en materia familiar para que ésta alcance mayores grados de eficiencia en el cumplimiento de ordenar de manera pacífica los conflictos del orden familiar.

-Desarrollar los protocolos de atención a las mujeres en situación de violencia, en las instituciones dedicadas a su atención.

-Fortalecer los mecanismos de búsqueda inmediata y mediata con el propósito de alcanzar mejores resultados en los casos de mujeres y niñas no localizadas.

VIOLENCIA SEXENAL

La violencia se vio acrecentada durante la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno (quien desde marzo solicitó su licencia definitiva al cargo), consideró Domínguez.

Sobre todo los últimos años. En los últimos seis años, casualmente con el periodo de Mancera, me parece que hubo un retroceso en la Ciudad de México, lo que se había alcanzado en los años previos 2010-2012. Mancera fue mejor procurador de justicia que como jefe, había mejor investigación, pero todo lo echaron por la borda. Se sentaron en sus laureles y ahorita hay una situación crítica que es menesteroso empezar a resolver, porque en la ciudad estamos empezando a ver un incremento en las cifras que tiene que ver con un contexto de impunidad y a falta de la debida diligencia", dijo.

Señaló que los familiares cuando acuden a Capea o a la Procuraduría reciben maltratos, les dicen que las mujeres que desaparecen se fueron con el novio, cuestionan su vida sexual, o en los casos de feminicidios se niegan a tipificar como tal los casos o incluso llegan a lavar los cuerpos para borrar evidencias.

Explicó que las autoridades de procuración de justicia capitalina tienen que mejorar su protocolo de investigación de feminicidios, el trabajo en las fiscalías, de los grupos especializados de investigación y actualizar la debida diligencia en los casos.

Hay muchos casos que están en archivo que deberían estarse revalorando, tendría que ver qué hacer con ellos, que se puede sacar de casos en impunidad bajo metodologías claras de evaluación", concluyó.

Un ejemplo, caso Lesvy

Este 2 de mayo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia capitalina, la Secretaría de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia, por el caso de Lesvy Berlín, estudiante asesinada en instalaciones de Ciudad Universitaria y que en principio las autoridades se negaron a tipificar como feminicidio.

La CDHDF acreditó la violación al Derecho al debido proceso con enfoque de derechos humanos, Acceso a la justicia y Derecho a la verdad con enfoque de derechos humanos, Derecho a la integridad personal con enfoque de derechos humanos en relación con el derecho a la memoria de la persona fallecida, y Derecho a la intimidad y la vida privada con enfoque de derechos humanos.

La recomendación abarca 18 puntos, entre los cuales destacan los siguientes:

· Rehabilitación de las víctimas que se traduce en la atención médico-psicológica especializada.

· Investigar a las autoridades que actuaron de manera negligentemente en la investigación penal, así como en la atención a víctimas.

· Tener mecanismo de supervisión, evaluación y monitoreo que aplican a la normatividad vigente.

· Contar con un sistema de información que permita determinar la efectividad del servicio que presta el personal ministerial, policial, pericial y de atención a víctimas, que interviene en investigaciones relacionadas con violencia contra la mujer y muertes de mujeres.

