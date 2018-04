NAICM

CCE cancela mesa de diálogo para NAICM por AMLO

El CCE tiene prevista una reunión con AMLO para el 11 de mayo, como parte de las mesas de diálogo que se realizan con todos los candidatos a la Presidencia

Fue en marzo pasado cuando AMLO y Castañón acordaron una mesa de análisis para determinar si existían riesgos en la construcción del NAICM en Texcoco

La mesa de diálogo para discutir la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) con los candidatos a la Presidencia, propuesta por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que comanda Juan Pablo Castañón, fue cancelada por esta cúpula empresarial debido a que Andrés Manuel López Obrador, de la coalición "Juntos Haremos Historia", no ha querido escuchar a la iniciativa privada.

"Nos parece inocuo continuar con una discusión en donde no estamos de acuerdo. No tiene ningún sentido, no nos interesa realizar un foro con todos los candidatos cuando uno tiene una propuesta que no escucha y no nos interesa ya organizarlo", aseguró.

Fue en marzo pasado cuando López Obrador y Castañón acordaron una mesa de análisis para determinar si existían riesgos en la construcción del NAICM en Texcoco o si la obra no debería de cancelarse.

Aunque el diálogo técnico sobre el NAICM fue descartado, Juan Pablo Castañón dijo que continúa en pie la reunión prevista con Andrés Manuel López Obrador para el próximo 11 de mayo, como parte de las mesas de diálogo que se realizan con todos los candidatos a la Presidencia de México.

En conferencia de prensa el presidente del organismo, Juan Pablo Castañón aseguró que no tiene ningún sentido continuar con este análisis.

"Es un tema tan importante como para darle un golpe de campaña y no estamos dispuestos a generar escenarios en ese sentido".





