No es por ti, la ciencia revela porqué tu pareja no tiene ganas de sexo

Es extraño pensar que un hombre no tenga ganas de sexo, alto no es algo extraño, de hecho es de lo más normal y no tiene nada que ver con que haya estado con otra y ya no te quiera, a continuación te explicamos.

Sí tu chico luce increíble, se esfuerza en el gimnasio, cuida lo que come, y ahí podría estar el detalle.

De acuerdo a Soy Carmín, un nuevo estudio publicado en el Diario de Medicina y Ciencia en Deportes y Ejercicio reveló que los grandes entrenamientos con ejercicio intenso están asociados a un nivel bajo de líbido en los hombres.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores crearon un cuestionario que analizaba los hábitos de ejercicio y líbido, hablaban de la intensidad de ejercicio, la duración, cuánto tiempo tenían practicándole y más.

Por otra parte, a los encuestados también se les cuestionaba sobre su actividad sexual, excitación, deseo, atracción, fantasía, necesidades y fertilidad.

1077 hombres participaron en la encuesta. Los que indicaron un líbido menor, también revelaron que su deseo sexual había disminuido y que incluso, la frecuencia con la que tenían relaciones sexuales a pesar de tener pareja.

Cabe señalar que los hombres de menor deseo sexual eran aquellos que competían en eventos como maratones, triatlones y aquellos que requerían un entrenamiento previo de gran intensidad. Las mujeres no se quedan atrás, otras investigaciones han revelado que nosotras experimentamos alteraciones en nuestro ciclo menstrual cuando hacemos estos ejercicios.

QUÉ DICE LA CIENCIA DE ESTO

Anthony C. Hackey, profesor de psicología deportiva y nutrición, reveló que tenía que ver con el nivel de energía de los hombres y su producción de testosterona.

Donde también detallaron que esta hormona se reduce cuando el esfuerzo físico es mayor.

"Tiene que ver con la energía disponible", declaró el experto. "En estos periodos, el cuerpo aprende que las actividades físicas requieren grandes cantidades de energía, por lo que es como si fuera una especie de hambre, como sabe que estará sin las energías necesarias, conserva toda las que puede produciendo menos testosterona."

Asimismo, el problema es que la falta de testosterona no solo reduce el deseo sexual sino también, puede afectar la fertilidad cuando este tipo de ejercicio es constante.

Los hombres no se dan cuenta tan fácil de que hay algo fuera de su lugar. Algunos síntomas pueden ser:

1.- Fatiga crónica

2.- Dolor

3.- Falta de motivación para continuar sus ejercicios o en actividades cotidianas

El doctor Hackey dio las siguientes recomendaciones: reducir la cantidad de ejercicio realizado, por lo menos la intensidad de estos, si es que hay una competencia en puerta.

También deberá descansar más tiempo, dormir mejor.

Regresar a la normalidad puede llevar hasta un par de meses, así que habrá consultar al médico para poder recuperarse con mayor facilidad. Lo mejor para determinar si el nivel de testosterona es correcto es un análisis de sangre.

