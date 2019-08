Catarino Zúñiga, único presidente de exconcesionaria del Tuzobús: abogado

PACHUCA.- Catarino Zúñiga Hernández es el único presidente del consejo de administración que está en funciones en la empresa Corredor Felipe Ángeles S. A. P. I. de C. V., informó el apoderado legal de la firma, Carlos Emigdio Arozqueta Solís.

El abogado, y también representante legal en dependencias gubernamentales, señaló que ahora su función en esta empresa será encargarse de aquellos procedimientos jurídicos que iniciaron los anteriores titulares de la mesa directiva, misma que durante el año pasado dirigía Joaquín Gutiérrez García, primer presidente del Corredor.

Este antiguo titular inició una demanda para solicitar la suspensión de la asamblea general en la cual Zúñiga Hernández tenía funciones al frente de la firma.

Sin embargo, Arozqueta Solís impugnó la demanda tras considerar que no existían elementos, procedimiento que resolvió el juzgado tercero de distrito a través del expediente 60/2019.

El día de hoy Catarino Zúñiga es el presidente del consejo de administración en completo uso de funcionales y sin ninguna limitación legal".

El jurista agregó que aún existe un recurso legal vigente; es decir, continúa el amparo que interpuso el Corredor Felipe Ángeles en el Juzgado Tercero de Distrito, luego de que la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) revocó la concesión del Tuzobús a esta empresa bajo el argumento de incumplir con el servicio.

El representante de la empresa, que hasta el 3 de junio fue concesionaría del Tuzobús, puntualizó que aún es apoderado legal de "varias dependencias de gobierno"; aun cuando en 2018 trabajadores de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) exigieron su destitución por supuestos malos tratos.

"No solo no me han dado de baja, incluso, he obtenido representaciones nuevas", dijo Arozqueta Solís, sin puntualizar en qué dependencias gubernamentales.

