Los 6 casos que marcaron el sexenio según la CNDH

González Pérez resaltó que es un error suponer que el uso de la fuerza, por legítimo que sea, deba ser la única respuesta ante la violencia y la inseguridad

Redacción La Silla Rota 28/03/2018 03:15 p.m.

Nuestro país requiere seguridad, pero no a cualquier costo, no por cualquier medio, destacó el ombudsman nacional

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, reveló los nombres de los casos que marcaron el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto en cuanto a derechos humanos y resaltó que es un error suponer que el uso de la fuerza, por legítimo que sea, deba ser la única respuesta ante la violencia y la inseguridad.

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó frente al ejecutivo federal que el sexenio quedó marcado por las violaciones graves a los derechos humanos, y que en los últimos seis años no se ha ratificado ningún instrumento internacional en la materia.

En el Salón Adolfo López Mateos, en Los Pinos durante su rendición de labores de 2017. el titular de la CNDH dijo:

"Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán son algunos de los nombres más representativos que marcaron el sexenio 2012-2018"





"Nuestro país requiere seguridad, pero no a cualquier costo, no por cualquier medio... Sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptadas y serán vistas como una imposición autoritaria".

El titular de la CNDH recordó que el presidente dijo en días pasados que sería ingenuo y negligente pretender que el Estado renunciara al uso de la fuerza, el cual es un recurso legítimo.

"Es cierto", dijo, "tanto como que los hechos han demostrado también que es un error suponer que sólo el uso de la fuerza, por legítimo que éste sea, deba ser la única respuesta del Estado ante la violencia y la inseguridad".

SOCIEDAD CIVIL JUEGA PAPEL FUNDAMENTAL: PEÑA NIETO

Desde el inicio de la administración, el gobierno de la República ha demostrado su absoluta disposición para recibir, aceptar y dar cumplimiento a las observaciones que ha realizado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

Luego de la presentación del Informe Anual de Labores del presidente de la CNDH, Luis Raúl Gonzáles Pérez, el mandatario federal enfatizó que en la agenda de los derechos humanos, la sociedad civil juega un papel fundamental.

Dijo que son voces ciudadanas las que señalan áreas de oportunidad, denuncian abusos o generan valiosas propuestas de políticas públicas en favor de los derechos fundamentales, y que "aunque en ocasiones haya diferencias, y opiniones distintas, el Estado mexicano en su conjunto debe valorar estas contribuciones y continuar abriendo espacios para la activa participación de la sociedad civil".

En el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, sostuvo que "un gobierno que respeta, escucha y trabaja con la sociedad civil, es un gobierno que comprende que la verdadera democracia se construye mediante un diálogo permanente con los ciudadanos".

