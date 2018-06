Caso Paco Stanley

Médium asegura que Paco Stanley le reveló detalles sobre su muerte

Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, recibió la ayuda de un astrólogo y médium para aclarar algunas dudas sobre la muerte de su padre

Ángel Gabriel Novoa, es el médium que logró contactar con Paco Stanley y que le hizo fuertes revelaciones sobre su muerte (FOTO TOMADA DE WEB)

Este 7 de junio se conmemoran 19 años del fallecimiento de Paco Stanley, motivo por el que el programa “Hoy” decidió hacerle un homenaje y recodar grandes anécdotas del conductor junto a su hijo Paul Stanley, quien colabora en el matutino y además recibió la ayuda de un médium para contactar con su padre.

De acuerdo con E-Consulta, además de contar varias historias junto a su padre, Paul Stanley recibió la ayuda del astrólogo y médium Ángel Gabriel Novoa para aclarar algunas dudas sobre la muerte de Paco, quien le respondió:

Él dice que su muerte fue muy rápida, que la transición de él fue difícil, al decir esto es que la muerte de él no fue tranquila, no es que llegó al último momento de su vida y descansó, no fue más bien muy difícil, muy rápido, muy intenso.

En el momento en que Paul confirmó tener inquietud por el asesinato de su papá, el médium explicó: “(Paco) dice que no está claro y que quiere aclarar algo, él me dice que no iba a vivir más, que ya había recibido una amenaza previa ante toda esta situación, y de alguna forma se pensaba que no iba a pasar nada”.

El médium manifestó que Paco lo llevó a ver una escena y relató: me está mostrando otros días anteriores donde él está con ustedes, está con toda la familia, y hay una especie de vigilancia, esto está pasando del momento de su muerte, está pasando mes y medio (atrás), donde se incrementó ese proceso de amenazas. Él está tranquilo ahora y en ese momento cuando él muere, sabe que su muerte iba a permitir que ustedes siguieran viviendo.

Cabe señalar que, previo a este encuentro con el médium, Paul Stanley conversó con Lalo Salazar, periodista que fue el primero en informar sobre la muerte del conductor hace 19 años, momento en que Paul relató cómo se enteró de la triste noticia.

Tenía como 13 o 14 años y recuerdo que me dijeron que lo querían secuestrar y lo habían herido, pero no que había fallecido, entonces yo recuerdo que fui a la dirección y yo veía la pantalla, te escuchaba como estabas narrando y todo eso, entonces mi esperanza es que fuera un error, que hubiera sido otra persona, y ya cuando hablé a su oficina ya supe (la verdad), comentó.

Así lo recordó Paul Stanley en redes sociales: “Este pequeño vaquerito cumple hoy 19 años que nunca se fue, porque vive en la mente y corazón de muchos. Casi siempre las circunstancias no son las que deseamos, pero son las que sin duda nos vuelven la mejor versión de nosotros mismos”.

