Anaya indagaría casos Odebrecht y casa blanca; "no seas rajón", le dice Meade

Los candidatos del PAN y el PRI protagonizan un nuevo día de señalamientos en la intercampaña rumbo a la elección presidencial

REDACCIÓN 05/03/2018 12:01 p.m.

Los candidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade (Especial/Archivo)

En un nuevo día de la intercampaña, continuó el choque entre las campañas presidenciales de Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC) y José Antonio Meade (PRI-PVEM-Panal).

Este lunes, Anaya aseguró que de ganar iría hasta las últimas consecuencias en casos como la Casa Blanca y Odebrecht, los cuales, dijo, no han sido investigados. En tanto, Meade llamó al queretano a que asuma la responsabilidad de sus actos y "no sea rajón".

Esto dijo Anaya

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Anaya fue enfático en decir que es el presidente Enrique Peña Nieto quien está detrás de la embestida en su contra para sacarlo del proceso electoral.

Confiado sostuvo que dichos ataques se deben a que él, como eventual Presidente, iría detrás de esos casos en donde el mandatario está involucrado.

Asimismo, apuntó que no necesita producir un spot para decir que meterá a la cárcel al presidente del país.

"Yo digo de frente que iremos hasta las últimas consecuencias en los casos de corrupción, incluyendo a Enrique Peña Nieto, si eso concluye la investigación que realice una fiscalía independiente".

Dijo que, de ganar la Presidencia, llevará a cabo una investigación más seria y profunda en la historia del país; "iremos hasta las últimas consecuencias en casos como la Casa Blanca y Odebrecht, que no han sido investigados, incluyendo al presidente Peña Nieto".

Así responde Meade

A su vez, el candidato priísta, José Antonio Meade, pidió a su rival, Ricardo Anaya Cortés, que asumir la responsabilidad de vivir como magnate y "no sea rajón".

En declaraciones luego de sostener una reunión con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Meade coincidió con una carta firmada por intelectuales enviada al Presidente, en cuanto a que se debe investigar al ex presidente nacional del PAN.

"No nos hagamos bolas. Donde vemos un político que vive por arriba de sus ingresos hay que actuar. O como dice el clásico: así no se hace política. Hay que decirlo de manera ordinaria, que no sea rajón", lanzó el ex titular de Hacienda.

Por otra parte, Meade Kuribreña se dio tiempo de acusar a Andrés Manuel López Obrador, puntero rumbo a las elecciones de julio, de ser un "fantasma fiscal" y exigió que sea investigado para conocer de qué ha vivido.

El ex secretario de Hacienda consideró que ni Anaya ni López Obrador pueden aspirar a la Presidencia con estas irregularidades en sus finanzas personales, pero, dijo, será decisión del INE mantener o no, su registro.

(Con información de Radio Fórmula y Milenio)

