Caso de niño con síndrome de Down que fue violado en kínder, sin justicia

En 2018, Fabiola Rodríguez notó que su hijo de 5 años tenía cambios en su comportamiento. Comenzó a volverse agresivo, hacía berrinches y no quería ir a la escuela. Después se percató que tenía moretones en su cuerpo y constantemente estaba rosado.

Su pequeño tiene Síndrome de Down y Fabiola lo llevaba, además del Jardín de Niños "Marcelino de Champagnat", en la alcaldía Gustavo A. Madero, a un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) donde le daban terapias, ahí también se dieron cuenta de ciertas actitudes.

"Le compraba pomadas, le ponía maicena para que el niño no se me rozara, pero así como se me componía, otra vez volvía a estar así. Ya eran muchos cambios y le pregunté a la maestra qué estaba pasando, porque en el CRIT estaba retrocediendo", relata Fabiola a La Silla Rota.

La directora del Jardín de Niños junto con la psicóloga y especialista fueron con la doctora que lo atendía en el CRIT para ver cómo iban a trabajar con él, ya que su mamá se había quejado en el kínder, debido a que en la escuela no lo integraban en las actividades regulares.

"A pesar de todos los cambios, nunca me imaginé que le estuvieran haciendo algo a mi hijo. Cuando le veía los moretones, pensaba que se pegaba con objetos. Mi esposo y yo hablábamos con él y le decíamos que se fijara por donde caminaba. Yo intuía qué le ocurría algo, pero no sabía qué".

Cuando otros papás de ese Jardín de Niños empezaron a denunciar que sus hijos habían sido abusados sexualmente, Fabiola supo la razón de todos los cambios que había observado. En ese momento recordó que el administrativo tenía muy bien identificado a su pequeño, él lo recibía en la puerta de la escuela y en ocasiones lo cargaba.

"En una declaración de un niño salió que ese administrativo le pegaba a mi hijo, lo llevaba y jaloneaba. Mi pequeño no habla y no había manera de que me pudiera decir, pero otros niños son testigos de esto (el abuso)".

Fabiola acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para levantar la denuncia. La entrevistaron y le dijeron que no podían atender a su hijo, porque no tenían una especialista.

"Les pregunté qué iba a pasar, cuándo iban a atender a mi hijo. Me respondieron que ellos iban a conseguir al especialista y que cuando lo consiguieran le iban a dar seguimiento. Nunca llegó un especialista".

Canalizaron al pequeño al Hospital Psiquiátrico Infantil Juan Navarro. Ahí diagnosticaron de que "hay un probable abuso sexual". Sin embargo, en la FGR le comentaron a Fabiola que, a pesar de ello, no había evidencia, porque necesitaban a un especialista, tipo perito, que determinara que su hijo fue víctima de un delito.

Fabiola explica que la especialista, condición que estableció la FGR, tendría que ser una psicóloga en niños con síndrome de Down para que lo diagnosticara y de esa forma pudieran vincular el caso al expediente en contra del administrativo de dicha escuela.

"La especialista interpretaría el comportamiento del niño, todos los cambios que tuvo. Y eso sería a base de terapias y como no estaba ese diagnóstico, el caso de mi hijo no podía seguir avanzando, no lo pueden vincular".

Luego de una exhaustiva búsqueda, hace poco Fabiola encontró a una psicóloga para personas con Síndrome de Down: Claudia Santillana Rivera Cambas de la fundación Un Paso a La Vez. Ella accedió en apoyar al pequeño de manera gratuita.

El problema es que la especialista vive en Querétaro y es complicado trasladarse todo el tiempo a la Ciudad de México, podría viajar quizá cada 15 días.

"Otra situación son los espacios, porque la atención no puede ser en el parque. Tiene que ser en un espacio donde se trabaje con él. No tenemos ese lugar".

La Fiscalía ya sabe que Claudia Santillana llevaría el caso, incluso personal de esa dependencia se ha comunicado con ella, mas no ha pasado nada.

"El domingo pasado me puse en contacto con el abogado (de la FGR) y le pregunto sobre el caso de mi hijo y me comenta que ya se puso en contacto con la especialista, pero que no tienen los fondos, porque el gobierno no le da el apoyo económico, y en lo que se arregla esto tardaría seis meses más para que mi niño pueda ser atendido".

Fabiola asegura que se tiene que acreditar que su pequeño fue violentado. "Tiene que haber justicia, no se puede quedar así el caso. Se necesita esa vinculación a proceso"

La carpeta de investigación de la FGR está integrada por 60 denuncias, de ellas se han vinculado cinco casos por pederastia, dos por pederastia agravada y dos por violación.

En octubre de 2018, agentes federales detuvieron a Ramón "M" por su probable "responsabilidad en el delito de pederastia, en agravio de un menor de tres años de edad, en el interior de un jardín de niños", informó la FGR en su momento.

Personal de #PGR y @PoliciaFedMex, en coordinación con la @FiscaliaEdomex, cumplimentó una orden de aprehensión contra Ramón "M", por su probable responsabilidad en el delito de pederastia, en agravio de un menor de tres años de edad, en el interior de un jardín de niños. pic.twitter.com/SzIs06Oxcn — FGR México (@FGRMexico) 19 de octubre de 2018

NO PORQUE TENGA SÍNDROME DE DOWN NO VA A SENTIR: PSICÓLOGA

La psicóloga Claudia Santillana Rivera Cambas comenta que no porque el menor tenga síndrome de Down, eso no significa que no presente secuelas psicológicas tras la violación.

"Hay que trabajar de manera muy profunda porque en el ámbito sexual los niños sufren por igual y presentan comportamientos similares pues tal como dijo Fabiola Rodríguez, el niño después de la violación se volvió agresivo y rechaza cualquier contacto", explicó la psicóloga cuyas especialidades son el tratamiento de niños con síndrome de Down y su tesis fue sobre la sexualidad en personas con síndrome de Down.

