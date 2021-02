Segundo apagón presupuestal en un año para Trump

El Gobierno de Estados Unidos incurrió esta medianoche en su segundo cierre parcial administrativo en menos de tres semanas, después de que el senador republicano Rand Paul bloquease la votación de un acuerdo presupuestario para los próximos dos años.

Paul, un libertario, bloqueó el voto en protesta por el aumento del gasto y del endeudamiento que prevén los presupuestos pactados por republicanos y demócratas con el aval de la Casa Blanca.

Se trata del segundo cierre administrativo que enfrenta Trump en poco más de un año en la Casa Blanca después de el del 20 de enero, que coincidió con su primer aniversario en el poder y que duró tres días.

Este bloqueo está sustentado en tecnicismos y no en una mayoría legislativa, por lo que el cierre debería durar poco.

Está previsto que las dos cámaras legislativas sometan a votación la propuesta presupuestaria en las próximas horas, una vez que logren superar el bloqueo al que los ha sometido Paul, lo que permitiría una rápida reapertura del Gobierno.

Lo que está por ver es si el Congreso y la Casa Blanca serán capaces de aprobar los fondos antes de que el grueso del aparato público se ponga en marcha por la mañana.

En la tarde del jueves, la Casa Blanca urgió a todas las agencias públicas a que alistasen los planes de contingencia ante la falta de fondos y que informasen a sus trabajadores del impacto de un eventual cierre.

"Se está instando ahora a las agencias a que revisen y se preparen para el lapso" sin fondos, dijo al The Washington Post el portavoz de la OMB, John Czwartacki.

Republicanos y demócratas alcanzaron esta semana un gran acuerdo para dotar de fondos al Gobierno durante los próximos dos años que, además, debía evitar un nuevo cierre administrativo como el vivido el pasado 20 de enero.





Un republicano puso peros

Fue el senador republicano Rand Paul quien desde la tarde retrasó la votación en la Cámara Alta para protestar por el aumento del techo de endeudamiento que prevén los presupuestos pactados en aproximadamente 300 millones de dólares, así como el techo de la deuda hasta marzo de 2019.

La Cámara de Representantes y el Senado deben aprobar el acuerdo presupuestario de dos años, que incluye un proyecto de ley de fondos provisionales, antes de que concluya el día si no quieren incurrir en el segundo cierre parcial en menos de un mes.

Paul exigió 15 minutos de debate y una votación sobre una enmienda para mantener los topes presupuestarios, y si no lo conseguía, se dijo estar dispuesto a retrasar la votación procesal hasta la madrugada del viernes.

"Si quieren quedarse hasta las 3 de la mañana, estoy feliz de hacerlo", dijo en la cadena Fox News.

Paul explicó que no está presionando para que se cierre la Administración, pero "tampoco" defiende que se mantenga abierto "para aumentar la deuda en un millón de dólares por minuto".

El senador indicó haber hablado con el presidente de EU, Donald Trump, en la mañana del jueves para que el mandatario le pidiera al líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, que aceptara un voto sobre su enmienda.

Junto a Paul, al menos otros dos senadores republicanos dijeron oponerse al acuerdo por las mismas razones, Bob Corker y Jeff Flake.

ams