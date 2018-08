'Casa blanca' y Ayotzinapa marcaron mi gobierno: EPN

REDACCIÓN 22/08/2018 08:26 a.m.

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que dos escándalos marcaron su administración: el reportaje de la ´casa blanca´ y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Lee también en La Silla Rota: Educación y NAICM: las dos visiones encontradas de AMLO y EPN

Sobre la ´casa blanca´, Peña Nieto reiteró a la periodista Denise Maerker que no hubo un conflicto de intereses y consideró que cometió un error al "no haber explicado con suficiencia los señalamientos".

"¿Qué lamento de este tema? Primero, que no obstante la información pública sobre la que no había obligación legal de hacer pero que se compartió para esclarecer el tema, fue (in)suficiente para quitar el estigma que se quedó en el gobierno, en el presidente de la república y en la credibilidad que tenía lo que estaba haciendo el gobierno", apuntó el mandatario mexicano.

El titular del Ejecutivo federal lamentó en la entrevista publicada en Televisa haber involucrado a su esposa, Angélica Rivera, para explicar el tema y aseguró que de estar en la situación, de nuevo, no le pediría entrar en el caso pues ella no era funcionaria.

El caso Ayotzinapa

El presidente Enrique Peña Nieto comentó en este tema le queda la pena que "embarga a los padres por el dolor que tuvieron, que siguen teniendo y que han tenido todos estos años en demanda de justicia, en demanda de saber qué deparó a sus hijos".

Aseguró que la llamada "verdad histórica" sigue vigente, pues está convencido de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, presuntamente por integrantes del crimen organizado.

Sin embargo, resaltó que la estrategia contra la inseguridad fue la correcta, aunque insuficiente, pues no se logró la unificación de las policías en las entidades y el fortalecimiento de las capacidades de cada estado.

Detalló que los casos de corrupción de los ex gobernadores priístas Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, fueron lamentables y un "estigma" en el sexenio.

Pide perdón

A pregunta expresa, Peña Nieto manifestó las razones por las que pediría perdón:

"Mira..., perdón por los desaciertos, perdón por los errores, perdón por las fallas, perdón por la insuficiencia en varias explicaciones, y sobre todo, si a alguien agravie, si a alguien lastimé, le pido una disculpa, pero no trae un destinatario e particular, no lo encuentro, no lo tengo yo en mi conciencia, pero si alguien, con el ejercicio o con la manera en que goberné se sintió lastimado, afectado y agraviado, le ofrezco una disculpa".

Asimismo, el mandatario mexicano comentó que al terminar su mandato se retirará de la vida política.

"Lo único que sí sé es a qué no me voy a dedicar, con mi mandato concluye mi participación en la vida política. Algo tendría que pasar para que pueda regresar", dijo.

Agregó que se tomará un tiempo para pensar el nuevo orden que tendrá su vida personal y adelantó que será respetuoso del nuevo gobierno.

Destacó que espera ser recordado como un Presidente que le cumplió a México y que su principal logró son las reformas estructurales que logró destacar.

LEA TAMBIEN EPN defiende proceso; AMLO: se respetarán sus derechos En la tercera reunión y primera conferencia conjunta, el presidente electo descarta que "la maestra" se integre a su equipo de trabajo

LEA TAMBIEN Los siete temas principales que abordaron AMLO y EPN Ambos reconocieron que hay diferencias sobre la Reforma Educativa y el nuevo aeropuerto de la CDMX

lrc