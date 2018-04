DESDE ESTADOS UNIDOS

El modus operandi de cárteles mexicanos para traficar armas

El armamento como el AK-47 y M-16, así como de granadas de alto poder, son con las que más se trafica en la frontera sur del país

08/04/2018

Tráfico de armas (Imagen ilustrativa)

Un nuevo modus operandi de las organizaciones criminales mexicanas ha comenzado, debido a que ahora los cárteles envían las armas por paquetería y en pedazos para burlar a las autoridades.

De esta forma los cárteles engañan a la seguridad de ambos países y evitan ser detectados, de acuerdo con el estudio Center For American Progress y reportes de inteligencia de las autoridades estadounidenses.

Incluso, especialistas consultados por Publimetro confirman este nuevo modus operandi, el cual se ha afianzado en los últimos meses.

A esto se le suma reportes de dependencias federales como la Procuraduría General de la República (PGR) que revelan que armas como el AK-47 y M-16, así como de granadas de alto poder, son con las que más se trafica en la frontera sur del país.

Y es que el envío de este tipo de piezas no se considera un delito grave y las armas terminan de ensamblarse en territorio mexicano sin posibilidad de ser identificadas. Es más, según la Ley de Control de Armas la pedacería no es considerada arma de fuego, por lo que su envío no está controlado por la legislación federal.

En 2016, la Oficina de Fiscalización Superior del Gobierno de los Estados Unidos (Government Accountability Office, GAO) reveló un informe sobre el tráfico de armas de Estados Unidos a México donde reconoció que el envío de piezas es actualmente un factor que complica la tarea para frenar ese delito.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) reveló que no existen datos sobre cuántas piezas son enviadas a México y cuántas de éstas terminan siendo un arma de fuego en uso.

Sólo de 2009 a 2014 en México se decomisaron 104 mil 850 armas que tuvieron algún tipo de registro para rastrear su origen, de las cuales el 70% se compraron en Estados Unidos y posteriormente fueron a parar a varios estados de México.

En tanto, el resto fueron llevadas a países como España donde se registraron tres mil 786; China, tres mil 027; Italia, dos mil 186; Alemania, mil 522; y Rumania, mil 287, sólo el 13% de los casos no se pudo determinar el origen.

Con información de Publimetro

