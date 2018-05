Corona Capital 2018

Este es el cartel del Corona Capital 2018, el festival que fue señalado por racismo

El Corona Capital 2018, es uno de los eventos anuales más esperados en México, pese a su polémica por racismo

REDACCIÓN 28/05/2018 02:36 p.m.

Lorde, NIN, Panic! At The Disco y más forman parte del cartel del Corona Capital 2018, el festival que en ediciones pasadas fue señalado de racismo (FOTO TOMADA DE WEB)

El festival Corona Capital dio a conocer el cartel de su novena edición el cual se llevará a cabo el 17 y 18 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo de los Hermanos Rodríguez. La preventa Citibanamex será el 5 y 6 de junio.

Tras haberse realizado con éxito la primera edición del Corona Capital Guadalajara, los organizadores han compartido a las bandas que conforman esta edición del festival en la Ciudad de México.

El primer artista confirmado del #CoronaCapital18 está escondido en este punto de la ciudad ????. Si lo encuentras, tómale una foto y ¡ayúdanos a revelarlo! ;)

*Los 5 primeros en enviarla por DM, ganan boletos. pic.twitter.com/VzlGiXiH7R — Corona México (@Corona_MX) 28 de mayo de 2018

Nine Inch Nails, Robbie Williams, Lorde, Imagine Dragons, New Order, MGMT, Panic! At The Disco, The Kooks y más son parte del cartel.

POLÉMICA

Pero no todo es miel sobre hojuelas; en ediciones pasadas, los propios asistentes al Corona Capital señalaron que se trataba de un festival racista.

Así como el Vive Latino, el festival Corona Capital es uno de los eventos anuales más esperados en México debido a la presentación de artistas y grupos de renombre.

A pesar de su éxito, el año pasado se generó una polémica en redes sociales luego de que varios usuarios señalaran que eran racistas por publicar fotos del evento donde solo aparecen personas de tez blanca vestidas con prendas de moda.

Este hecho indignó a muchos de los asistentes, quienes manifestaron su descontento con diversos mensajes irónicos en los que se burlaban de las fotos comparando el evento con otros festivales europeos, como el Coachella, que se celebra en Estados Unidos.

En su momento, los organizadores del Corona Capital, festival de rock y música alternativa, que es promovido por la Corporación Interamericana de Entretenimiento, no emitieron ningún cometario al respecto y tiempo después optaron por borrar las publicaciones de Facebook que tenían las polémicas fotos.





¿Qué pasará en la edición del Corona Capital de este año?





nl

LEA TAMBIEN Cadete Tello, el verdadero "Incondicional" de Luis Miguel: Piden en redes que sea el nuevo niño héroe Ayer en "Luis Miguel La Serie", hubo un personaje icónico, el cadete Tello quien inspiró un gran número de memes por ser el incondicional de Luismi

LEA TAMBIEN Mhoni Vidente asegura que Luisito Rey tenía VIH La vidente realizó una asombrosa revelación en cuanto al motivo de la muerte de los padres de Luis Miguel

LEA TAMBIEN Efedrina, la droga que le dio Luisito Rey a Luis Miguel En el sexto capítulo de la serie de Luis Miguel se revela como su padre Luisito Rey persuade a un médico para que le suministre el medicamento y pueda cumplir con sus obligaciones