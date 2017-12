SUICIDIO

La carta de Blanca antes de quitarse la vida

"No les pido que me perdonen", así inicia una larga carta que escribió una joven antes de atar una cuerda a la viga de su cuarto y colgarse

Estado de México (La Silla Rota).- "No les pido que me perdonen por lo que voy a hacer, tal vez todos pensarán por qué, quizá fue culpa de... pero no es así, es sólo que sentí un vacío tan grande que le quitó a mi corazón las ganas de vivir". Así inicia una larga carta que escribió una joven antes de atar una cuerda a la viga de su cuarto y colgarse.

"Espero y puedan comprender, yo solo quería quitarme este peso de encima" así explicó en este recado póstumo la razón por la que se quitó la vida.

Terminada la carta que continúa con más palabras en un cuaderno, esta joven mujer identificada como Blanca Estela "N", aunque era conocida como Yuri, dejó caer el peso de su cuerpo y la vida se le escapó mientras quedaba suspendida entre costales de ropa, un mueble con sus discos de música favoritos y las llaves de la casa, que dejó sobre la mesa con el cuaderno abierto para que pudiera verlo quien entrara primero.

La triste y desgarradora escena fue descubierta por su hermana de únicamente 17 años de edad, que al hallarla salió a pedir ayuda, aunque nada se pudo hacer; la vida se le había ido.

Momentos después llegaron al domicilio ubicado en la calle Prolongación Independencia, del Poblado de San Mateo Huilzilzingo, en el municipio de Chalco, elementos de Seguridad Pública, quienes tomaron conocimiento del caso.

Luego de custodiar el lugar los policías permitieron la entrada del Ministerio Público y los peritos, quienes recogieron la carta y el cuaderno como evidencia de la fatal decisión tomada por esta chica de 20 años de edad.

Según las declaraciones de familiares, hay presunción que la joven se mató por el desamor de su pareja sentimental, pero este es un misterio que Blanca Estela se llevó a la tumba.

Diciembre, la época con más suicidios

Cambios emocionales, problemas en el hogar o rupturas amorosas, forman parte de las principales causas que llevaron a 666 adolescentes y jóvenes del Estado de México a quitarse la vida durante 2016, informó el director del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, Víctor Torres Meza.

Detalló que, por cada mujer que se suicida, tres hombres alcanzan a consumar el suicidio; sin embargo, en intento de suicidio el sexo cambia, pues por cada varón hay tres féminas que lo intentaron.

Agregó que el ahorcamiento es el que encabeza las formas de suicidio y los espacios donde ocurren dichas muertes son principalmente las habitaciones de los jóvenes.

Observamos suicidio a solas, en su casa y principalmente en hombres. Esa es la primera gran panorámica y la siguiente es casi siempre originado por problemas emocionales", indicó.

De acuerdo con el especialista, después del ahorcamiento, cortarse las venas o bien tomar medicamentos para provocarse una sobredosis, son las siguientes opciones que toman los jóvenes para llevar a cabo un suicidio.

Las fechas con el mayor índice de casos son las fiestas decembrinas, donde se registran cuadros de depresión; sin embargo, no hay una fecha en particular para realizarlo, pues incluso en el verano las cifras aumentan.

Destacó que aquellos que intentan suicidarse una vez, tienen 50 por ciento de probabilidades de repetir el mismo patrón, por lo que es importante recibir atención especializada.

Paulina Díaz, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), señaló que, en las últimas décadas, esta conducta ha tenido un incremento, provocado por el entorno social que enfrentan los jóvenes, así como por el consumo de alcohol y drogas.

