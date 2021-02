La carta de una familia que suplica ayuda al Cártel de Sinaloa

Ciudad de México (La Silla Rota).- La carta de una desesperada familia está dando la vuelta en redes sociales. En la misiva, suplican ayuda para localizar a los policías municipales de Culiacán, José Antonio Savedra Ortega y Yosimar García Cruz desaparecidos hace un año. El destinatario: el Cártel de Sinaloa.

José Antonio Saavedra fue privado de la libertad el 23 de enero de 2017 cuando se dirigía hacia su casa luego de terminar su turno. Tres días después, el 26 de enero, Yosimar García Cruz, de 28 años, fue sacado de su casa. Ambos eran policías municipales de Culiacán.

Desde entonces, sus familiares los han buscado en diferentes lugares, ya que aseguran que la Fiscalía del estado y la Policía Municipal no han realizado las investigaciones para dar con el paradero de los agentes y sólo los han apoyado con transporte y logística cuando salen a las búsquedas.

Por ello, escribieron una carta dirigida al Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, para pedirles ayuda y encontrar a los policías, al asegurar que ya no pueden con la tortura psicológica que representan sus ausencias.

“Acudimos a ustedes rogando y suplicando a su corazón y a su conciencia a que nos ayuden a acabar con esta tortura, acabar con este dolor que hemos estado llevando durante un año. Apelamos a su buen corazón y nos ayuden a que regresen nuestros seres queridos.

“Esperamos una respuesta y un milagro, y si ustedes nos pueden ayudar a que esto suceda, nuestras familias estarán agradecidas de por vida”, señala la carta.

La madre de Yosimar García explicó que la carpeta en el Ministerio Público del caso de su hijo se encuentra vacía porque no hay ninguna investigación en curso, aunque ambas desapariciones apuntan a una venganza del crimen organizado por la participación de los agentes en detenciones claves.

A continuación la carta, en donde piden apoyo al Cártel de Sinaloa para encontrar a dos policías.

“Si la autoridad no nos ayuda, nos queda acudir a estas personas que tienen muchos contactos. No especificamos que sean ellos, simplemente, como ellos tienen el poder en Sinaloa les pedimos el apoyo, nosotros no buscamos culpables, ni acusamos a nadie, solo estamos pidiendo su ayuda”, dijo María Isabel Cruz a El País.

En México no se sabe realmente cuantas personas desaparecidas hay, aunque se calcula que podrían ser más de 30 mil.

Con información de El País y Noroeste