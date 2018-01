Aumento en el peaje de la México-Toluca enoja a usuarios

REDACCIÓN 25/01/2018 07:20 p.m.

Después de que el pasado miércoles una granizada sorprendiera y atrapara a los automovilistas que viajaban en la autopista México-Toluca, este jueves, el peaje subió seis pesos.

Desde los primeros minutos de este jueves 25 de enero, la empresa Pinfra, la cual es operadora de la autopista, comenzó a cobrar 82 pesos en vez de los 76 que se cobraban el miércoles pasado.

Dicho aumento llegó por sorpresa a los asiduos usuarios de la carretera quienes el día anterior quedaron varados durante hora y media, a la altura de Cuajimalpa.

Este descontento se dio a notar entre los usuarios de redes sociales.

No se quien sea el responsable pero neta hay que tener muy poca madre @Profeco @CAPUFE @SEGOB_mx @SHCP_mx #MexicoToluca @nacholozano @DiputadosRD @senadomexicano @PresidenciaMX pic.twitter.com/er5q5Q1OI8

Suben la caseta Mexico-Toluca cuando además de que la autopista no esta al 100 por cuestión de obras, sus sistemas de peaje no sirven, tienen que pasarla con pistolita o pagar en efectivo @CAPUFE !! háganlo cuando sea un servicio digno de pagar no para robar! ??