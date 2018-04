Caro Quintero, entre los 10 más buscados por el FBI

REDACCIÓN 12/04/2018 02:31 p.m.

El FBI expuso que el fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados.

Asimismo, indicó que se ofrece una recompensa de 20 millones de dólares como parte del programa de recompensas por narcóticos por la captura de Caro Quintero.

El líder narcotraficante es buscado por el gobierno de Estados Unidos por el secuestro y homicidio del agente especial de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique Camarena Salazar en 1985.

#FBI, @DEAHQ, #USMS, & @StateINL announced addition of Rafael Caro-Quintero to FBI´s Ten Most Wanted Fugitives list. #RCQ is wanted for alleged involvement in the 1985 kidnapping & murder of DEA Special Agent Enrique Salazar. Call 1-800-CALL-FBI w/ tips. https://t.co/dJYdgg1gNF pic.twitter.com/7jlfD1pz7X