"Se están muriendo las ´gentes´ de ´VHS´": Carmen Salinas se equivoca y las redes no la perdonan

31/05/2019

Carmen Salinas se volvió viral luego de confundir al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) con la palabra VHS (Video Home System), mejor conocida como videocasetera. Sí, como lo lees, la actriz quiso abogar por los enfermos con este virus y terminó volviéndose viral en redes sociales al no poder pronunciar las iniciales de manera correcta.

Carmen Salinas, ¡¡¡tan linda ella!!!

Preocupada por la gente con VHS ?????? pic.twitter.com/NhdnM3nS1D — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 31 de mayo de 2019

"Viendo las gentes que les den su medicina para el VHS... VH, VIH... VIH pendeja".

Más allá de su equivocación, Salinas expresó que tiene amigos con SIDA quienes están resintiendo la falta de medicamentos en el sector salud. "tengo muchos amigos que están enfermitos de SIDA y andan sufriendo porque no tienen medicina, con eso no se regatea, con la enfermedad de las gentes, de los bebés con cáncer".

Carmen Salinas pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, que si ya compraron los medicamentos antirretrovirales que se los entreguen a los enfermos.

nl

