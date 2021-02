Secretario de Hacienda de Padrés, en espera de deportación de EU

Carlos Villalobos Organista, ex secretario de Hacienda del gobierno de Guillermo Padrés Elías, continúa siendo procesado en Phoenix, Arizona desde enero de este año por un proceso que emprendió el juez de migración en su contra, confirmó Darío Figueroa Navarro.

El delegado de la Procuraduría General de la República dijo que es el único ex funcionario que sigue en territorio estadounidense, buscado por la PGR por delitos de corrupción en Sonora. Quienes también se refugiaban en el vecino país, pero fueron deportados son, Roberto Romero López ex secretario de gobierno junto con su esposa la ex diputada local Mónica Paola Robles, además del ex secretario de Sagarhpa Héctor Ciscomani.

“Continúa uno de ellos todavía allá, bajo la jurisdicción del juez de migración en Arizona, Carlos Villalobos”.

Señaló también que están pendientes siete procesos judiciales abiertos en contra de personas que laboraron en el anterior gobierno en niveles de Secretarías, direcciones y encargados de oficinas, por delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, desvío de recursos, peculado, entre otros.

Algunos nombres que salieron a relucir debido a los citatorios que recibieron para presentarse a comparecer ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y la PGR, son Bernardo campillo García, ex secretario de Salud, Héctor Ortiz Ciscomani, ex titular de Sagarhpa y Roberto Romero López, ex secretario de gobierno, todos acusados de corrupción por mal manejo de recursos del erario público.

Actualmente ninguno de ellos se encuentra preso por las autoridades mexicanas.

Figueroa Navarro, mencionó que desconocen la fecha en la que vayan a deportar al ex funcionario a México para ejecutar la orden de aprehensión en su contra por los delitos de corrupción que se le imputan.

Autoridad estadounidense detiene por segunda vez a ex funcionario al detectar riesgo de fuga.

Villalobos Organista, fue detenido por segunda ocasión el 4 de enero de este año por autoridades de Estados Unidos, luego de advertir que había riesgo de fuga. Dicho ex funcionario ya había sido aprehendido por primera vez en abril de 2017.

Ante un juez, migratorio permanece en custodia acusado de infringir las leyes de migración en el vecino país, y es en Arizona donde está siendo juzgado para después enfrentar los cargos correspondientes en México, imputados por la Procuraduría General de la República PGR.

Los delitos adjudicados en México son, uso indebido de funciones, enriquecimiento inexplicable y organización delictuosa.

Esperan recibir más recurso en reparación de daño patrimonial del estado

Sobre los 38.7 millones de pesos que acaba de recibir el gobierno del estado por parte de la PGR federal, por recuperación de daño patrimonial, Darío Figueroa, señaló que esperan que este tipo de recursos sigan llegando a las arcas estatales.

“Podría haber más retorno de dinero al estado, definitivamente sí, si las partes se ponen de acuerdo, hay que recordar que los mecanismos alternativos de solución de controversias, justamente buscan autocomposición de los conflictos entre las partes, siempre y cuando haya voluntad entre la parte ofendida y la acusada”.

El pasado 5 de septiembre el gobierno de Sonora a través de la Procuraduría General de la República PGR logró un acuerdo reparatorio para que se le regresaran 38.7 millones de pesos correspondientes a daño patrimonial en las finanzas estatales durante la anterior administración de Guillermo Padrés Elías.

Dicho monto según la gobernadora Claudia Pavlovich, será utilizado para obras de beneficio a la comunidad entre ellas la modernización de las agencias del ministerio público del estado.

Es el primer recurso que se recibe en ese sentido, abundó, luego de tres años de haber esperado devolución de una parte del quebranto financiero detectado al inicio de su sexenio.

Este recurso corresponde a una empresa que presuntamente realizó operaciones ilegales con recurso proveniente del erario público.

Fue el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, quien entregó al Consejero Jurídico del Gobierno de Sonora, Iván Jaimes Archundia, un cheque por 38.7 millones de pesos, por concepto de reparación de daño.

Dicho trámite fue logrado a través de un acuerdo reparatorio creado por el Ministerio Público de la Federación.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República PGR, señaló que a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal se logró ese acuerdo, el cual fue firmado por el representante de una empresa que probablemente realizó operaciones ilegales con recursos provenientes del erario público.

En Sonora, el quebranto total financiero contabilizado por el actual gobierno, fue de 32 mil millones de pesos, que representan daño patrimonial para la entidad.

