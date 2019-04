Venganza, Carlos Trejo exhibe homosexualidad del hijo de Alfredo Adame

REDACCIÓN 02/04/2019 06:59 p.m.

El pleito entre Alfredo Adame y Carlos Trejo ya se salió de control, luego de que la pelea entre los famosos se cancelara por un conflicto de intereses, el "cazafantasmas" exhibió la homosexualidad del hijo de Adame en redes sociales.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Sebastián Adame Banquells mantiene una relación con el youtuber Brayan Jack y Carlos Trejo reveló unas fotos en donde se les ve besándose, lo que confirma la homosexualidad del hijo de Alfredo Adame.}

La revista TvNotas buscó al actor para hablar sobre las imágenes en donde puede verse al joven de 19 años. Al respecto, Adame aseguró que sabe que su hijo es homosexual desde hace un año, pues "con mis hijos siempre he tenido una comunicación amplia".

Adame confesó que lejos de enojarse, estuvo ahí para apoyar a Sebastián, "le dije: Te amo, te respeto y estoy contigo en lo que sea. Además le pedí que no lo escondiera". Asegura que si bien, no le molesta en absoluto que su hijo sea gay sí le dolió muchísimo que filtraran las imágenes violentando la vida privada del joven; "¿por qué tratar de dañarlo a él? No era necesario meterlo en un remolino de comentarios insanos".

El actor asegura que fue Susan Quintana quien envió las imágenes a Carlos Trejo, "y él se encargó de subirlas al Face, justificando que soy homofóbico. Fue algo sucio y bajo, porque obviamente lo hicieron con la intención de dañarlo". Asimismo, Adame reafirmó que no ve nada de negativo ni alarmante en la preferencia sexual de Sebastián; "a mi hijo lo amaré por siempre".

Por su parte, Sebastián también quiso hacer una declaración para la revista de espectáculos, y aseguró que él supo que era gay a los 17 años, y que desde entonces sabe que cuenta con el apoyo incondicional de su papá: "él tampoco quería que las fotos salieran en todos lados, pero me dijo: Yo estoy aquí para lo que necesites".

No obstante, la madre del joven, MaryPaz Banquells mostró su gran malestar porque Trejo haya ventilado la vida privada de uno de sus hijos y le exigió una disculpa pública.

El cazafantasmas no quiso dejar pasar la oportunidad de disculparse con Banquells y a través de Instagram le ofreció una disculpa.

Por un comentario que hice que se fue dirigido hacia otro lado. Esta disculpa que se la ofrezco de todo corazón para usted y para su familia. De verdad me siento apenado porque jamás fue mi intención ofenderlos".

Trejo agregó ser una persona respetuosa: "no tengo nada que esconder referente a la homosexualidad. Tengo grandes amigos que quiero y respeto mucho. Ojalá pudiera usted darme la oportunidad de conocerme para que se de cuenta usted misma la persona que soy. Le agradezco enormemente, usted me lo pidió, usted dijo que quería una disculpa pública y en el momento es lo que estoy haciendo".

Eso sí, Trejo especificó que la disculpa es "única y exclusivamente para la señora MaryPaz Banquells".

