"Tuve un contrato terrible", Carlos Rivera revela la pesadilla que vivió en TV Azteca

REDACCIÓN 17/10/2018 09:25 p.m.

El ex participante y ganador de "La Academia" Carlos Rivera, revela la pesadilla que vivió en TV Azteca. Muchos creerían que ganar uno de estos concursos te abre las puertas pero la realidad es otra, afirma el coach de "La Voz... México".

De acuerdo con La Tribuna, Carlos Rivera confesó a una concursante del reality show de Televisa lo difícil que puede llegar a ser luchar por sus sueños:

Gané un concurso, de repente pensé que iba a llegar todo y, pues no, no llegó nada. Y de repente también tuve un contrato terrible (con Televisión Azteca) por muchos años y hasta que me pude liberar de eso, pude empezar a trabajar con mi carrera, muchas veces yo solo, también tocando puertas, buscando oportunidades. Sé lo que tú vives, lo que tú sientes", expresó Carlos a una de las participantes en La Voz... México.

Carlos, quien grabó uno de los temas de la película Coco, de Disney, tuvo un caluroso recibimiento en Córdoba y Buenos Aires, donde se encuentra presentando su último disco, Guerra. Además, anunció que en febrero de 2019 dará un concierto en la capital argentina.

El cantante llegó a trabajar a España, donde logró consolidar su carrera gracias a su participación en una de las obras musicales más vista, El Rey León , dándole vida a 'Simba', la cual fue un éxito rotundo, regresando a México como uno de los máximos exponentes de la canción.

