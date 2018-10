Carlos Rivera se queda en shock al ver a Erika Alcocer en "La Voz México"

REDACCIÓN 01/10/2018 02:06 p.m.

El día de ayer comenzó la nueva temporada de "La Voz México" con mucha fuerza, a tal grado, que desde los primeros minutos de empezar, se convirtió en tendencia nacional en redes sociales desbancando a "La Academia".

De acuerdo a TV Notas, el personaje que más llamó la atención fue Carlos Rivera, artista que salió de "La Academia", y que ahora participa como coach en el programa de Televisa.

Aunque ya era bien sabido que iba a formar parte de los coaches, entre los que destacan Maluma, Annita y Natalia Jiménez, él fue el único que se convirtió en tendencia nacional y sus fans de hueso colorado le dejaron en claro que en donde se encuentre lo seguirán, sin importar del lugar del que salió, que en este caso fue de TV Azteca.

"Lo que la voz y Televisa nunca podrán negar, es que Carlos Rivera salió de La Academia y por miedo al rating metieron a Lele Pons y Maluma", "Quién fuera decir que Carlos está en la voz", "Lo más bueno es Carlos, así que no veré la Academia", fueron algunos comentarios que recibió.

ESTA FUE LA CONVERSACIÓN ENTRE ALEKS SYNTEK Y MENOR DE EDAD QUE LO ACUSÓ DE ACOSO

La sorpresa que se llevó Carlos Rivera

Erika Alcocer Luna ex integrante de "La Academia" será parte de la nueva edición de "La Voz México". Y aunque todos pensaban que la cantante elegiría al también ex académico Carlos Rivera como "coach" no fue así y aquí te decimos la razón.

En entrevista con Odalys, Erika mencionó las razones del por qué participar en La Voz México.

"No te creas que fue fácil, tuve que lucha un poco con mi ego, los años de carrera que llevo, la gente que me conoce como figura pública y pues dije ¿voy o no voy? Pero lo más importante que me impulsó fue que pasé por una evolución, un proceso de evolución (...) Tienes que mostrarle a la gente esta evolución no nada más por haber bajado 40 kilos sino porque en el proceso me quité y me puse cosas", dijo la ganadora de la segunda generación de La Academia.

¿Por qué no eligió a Carlos Rivera?

"Me imaginé todo lo que está sucediendo ahorita y me da mucha emoción, también así como él estaba emocionado yo también lo estaba (...) Primero me da muchísimo gusto verlo en la cima y me da cosita no haberme quedado en su equipo porque también lo pensé en ese momento de decisión", detalló Erika.

Asimismo indicó que la vida los juntó en el mismo camino pero eso no significa que elegiría estar en su equipo.

Creo que hay gente que estamos destinados para encontrarnos en la vida, entonces con Carlitos yo creo que es eso y estamos en el mismo camino y estamos en un proyecto nuevo para los dos y ya con eso me quedo y sé que no me va a dejar de querer por eso, destacó.

Además señaló que eligió a Maluma porque tiene un brillo especial.

auc

LEA TAMBIEN Galilea Montijo compite en concurso de camisetas mojadas La conductora Galilea Montijo hizo sorprendió con esta foto al lado de Gloria Trevi

LEA TAMBIEN Difunden audio de las primeras declaraciones de Daniela Castro Mediante redes sociales usuarios han viralizado las imágenes de la actriz Daniela Castro al ser arrestada por la policía del centro comercial Saks Off 5th