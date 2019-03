La mamá de Eiza González, Glenda Reyna, estrena un guapo novio 23 años más joven que ella

REDACCIÓN 28/02/2019 04:34 p.m.

Glenda Reyna, madre de Eiza González, está estrenando novio, la ex modelo y representante artística está disfrutando del amor a lado del actor español Carlos Madrigal, quien es 23 años menor que ella.

De acuerdo con Grupo Fórmula, desde hace cuatro años, Glenda sostiene una relación amorosa con Carlos Madrigal, de 43 años, actor de la telenovela "Mi marido tiene más familia", según contó una amiga de Reyna a la revista TV Notas.

La pareja se conoció hace seis años, cuando Madrigal llegó a México. "Él se puso en contacto con ella para que lo representara como actor. Así iniciaron, trabajando juntos, luego se hicieron amigos y hace un año él se fue a otra agencia de representación artística", contó la fuente a la revista.

Además, detalló que para Glenda, de 66 años, no es problema la gran diferencia de edad, pues "Carlos se le hace un hombre atractivo, maduro y muy caballeroso". Mientras "a él le gustan las mujeres maduras, además de que ella se conserva de maravilla, se ve más joven", detalló.

Aunque lo que sí le preocupaba era la opinión de sus hijos; mientras que a Yulen González Reyna no le pareció, Eiza González apoya a su mamá y le dice que disfrute.

Yulen, su hijo mayor, "es muy celoso y sí le friqueó un poco enterarse, no le gustó lo de la diferencia de edad. Por eso, ella ha tratado de mantener en secreto esa relación". En tanto Eiza González "la apoya, le dice que disfrute. Sólo le pide que tenga cuidado con que no le rompan el corazón y no quieran aprovecharse de ella".

Aunque en redes han criticado la diferencia de edad entre ambos, de lo que no cabe duda es que lucen guapísimos y forman una pareja perfecta.

