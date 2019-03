Conductor de "Venga la Alegría" inicia tremenda pelea con microbusero

REDACCIÓN 21/03/2019 11:04 a.m.

Desde su llegada al programa de "Venga la Alegría" Ricardo Casares se ha convertido en uno de los consentidos de la audiencia.

De acuerdo a Publimetro, Ricardo Casares confesó que hace tiempo tuvo una riña con un chofer de transporte público en la Ciudad de México.

Ricardo Casares explicó que el microbús chocó su auto mientras él iba manejando de forma correcta, ya que el chofer intentó meterse en su carril; además afirmó que el pleito duró cuatro horas.

PRODUCTORA DE "HOY" ACLARA SI ANDREA LEGARRETA DEJARÁ EL MATUTINO

"Estoy bien, fue un recargón. Un choque que no me lastimó en lo más mínimo y que mi seguro valuó en 17 mil pesos, para mí como para el 99% de la población en México 17 mil pesos es un dineral que no tengo por qué pagar si yo iba manejando de forma correcta, después de cuatro horas de intensa violencia, no nada más de la persona que me pegó también de los coches que van alrededor", mencionó el conductor.

Por medio de un video de la Kadri Paparazzi se puede ver a Ricardo Casares discutiendo con el conductor del microbús mientras un policía llega a calmar la situación.

auc

LEA TAMBIEN #ForTheThrone HBO lanza reto mundial, encuentra el trono de hierro de "Game of Thrones" El 13 de abril se estrena la última temporada de "Game of Thrones" pero antes HBO lanza reto mundial que solo los verdaderos fans aceptaran