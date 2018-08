Carlo Maria Viganò, el ex arzobispo que pide la renuncia del Papa Francisco

REDACCIÓN 28/08/2018 04:11 p.m.

El domingo pasado, el exnuncio en Estados Unidos Carlo Maria Viganò, pidió la renuncia del Papa Francisco al asegurar que conocía desde junio de 2013 las acusaciones de abusos sexuales sobre el cardenal Theodore McCarrick, quien fue sancionado en junio pasado por el pontífice.

El arzobispo Carlo María Viganò escribió una carta de 11 folios que fue por algunos medios de corte conservador en varios países en la que además de la acusación al pontífice, Viganò o acusó a otros miembros de la iglesia por formar parte de una "lobby gay" y encubrir las acusaciones contra el cardenal estadounidense.

El documento, con fecha del 22 de agosto, fue publicado el domingo mientras el papa se encontraba en Dublín para el Encuentro Mundial de las Familias y después de que Francisco haya calificado de "crímenes repugnantes" los abusos sexuales cometidos por el clero en Irlanda y admitido el "fracaso" de la Iglesia.



El exembajador vaticano escribió que Francisco conoció el caso el 23 de junio de 2013 porque él mismo se lo comunicó "y siguió encubriendo al cardenal exarzobispo de Washington, McCarrick".

El pasado junio, McCarrrick, de 88 años, fue apartado del colegio cardenalicio y el papa argentino "dispuso su suspensión en el ejercicio de cualquier ministerio público, así como la obligación de que permanezca en una casa que le será asignada para una vida de oración y penitencia".



Viganò explica que en 2013 fue el mismo pontífice quien le preguntó: "¿Cómo es el cardenal McCarrick?", y que el nuncio le informó de que "corrompió a generaciones de seminaristas y sacerdotes y el papa Benedicto XVI le ordenó retirarse a una vida de oración y penitencia", así como que le informó de que había un informe de todo ello en la Congregación para los obispos.



El arzobispo italiano considera que esta carta la ha dictado su conciencia para que se conozca que "la corrupción ha alcanzado la cima de la jerarquía eclesiástica" e insta a Francisco y a todos los implicados en el encubrimiento del caso McCarrick a renunciar.



Viganò destaca que fue ignorado por los respectivos secretarios de Estado de Juan Pablo II y Benedicto XVI, los cardenales Angelo Sodano y Tarcisio Bertone, cuando envió varios informes sobre la conducta del entonces arzobispo de Washington y agrega que el actual arzobispo de Washington, Donald Wuerl, sucesor de McCarrick, sabía las acusaciones porque el mismo se lo planteó y se dio cuenta de que ya estaba informado.



¿Quién es el ex nuncio?

Carlo Maria Viganò, de 77 años, nació en Varese, Italia, y fue ordenado sacerdote a sus 27.

El arzobispo tiene un doctorado en Ley Civil y Canónica, también habla italiano, francés, español e inglés.

Es miembro de los llamados cardenales "dubia", que han desafiado públicamente al papa Francisco por su "liderazgo informal" y han llamado al pontífice a corregir sus enseñanzas sobre la vida familiar sugiriendo que puede haber ocasiones en las que un Papa "debe ser desafiado y desobedecido".

Se unió al servicio diplomático de la Santa Sede en 1973 y fue enviado en misiones papales a Irak y Reino Unido.

En 1992, fue ordenado obispo y ha ocupado importantes posiciones dentro de la Iglesia católica, como la de nuncio apostólico en Nigeria (1992-2009) bajo el mandato de Juan Pablo II; y secretario general del gobernador de la ciudad del Vaticano (2009-2011), que lo convirtió en uno de los más cercanos del papa Benedicto XVI.

Teme por su vida

El periodista italiano Aldo María Valli dijo que Viganó tenia intenciones de abandonar Italia antes de que saliera a la luz el documento.

El periodista publicó una entrevista que le realizó al ex nuncio un día después de que se diera a conocer la carta, "Me dice que ya ha comprado un boleto de avión. Irá al extranjero. No puede decirme dónde", escribió Valli.

Según Edward Pentin, un reportero del periódico religioso National Catholic Register, Viganò "teme que, por la gravedad de sus alegaciones, su vida pueda estar en peligro".

Con información de Efe y BBC News

