Carime, la queretana 'Mujer de Hierro'

A sus 28 años, Carime está por convertirse en la primera queretana en realizar la prueba más grande de triatlones en el mundo, el CAMPEONATO MUNDIAL IRONMAN 2018, en Kona, Hawai.

Como muchos atletas, Carime tiene el sueño de ser una representante del país y de su estado realizando la más alta competencia de triatletas, desde hace 4 años cuando decidió hacer su primer triatlón.

Todavía como estudiante de la Licenciatura en Educación Física y Ciencias del Deporte por la Universidad Autonomía de Querétaro, Carime se dio cuenta que su cuerpo se adaptaba más a las distancias largas que a las cortas, por lo que decidió incrementar sus competencias que le permitirían llegar hasta donde hoy está.

El Ironman es considerada la más dura y exigente prueba del mundo, en un mismo día. Consiste en nadar 3.8 kilómetros en mar abierto, seguido de 180 kilómetros en bicicleta y posteriormente terminar corriendo un maratón, equivalente a 42.2 kilómetros. El tiempo promedio para realizar la prueba está entre las 12 y 14 horas.

Desde su primer triatlón, hasta ahora, la queretana perdió la cuenta del número de triatlones que ha realizado, además de los cinco medios ironman’s que lleva.

Fue el 12 de noviembre que tuvo la oportunidad de hacer su primer Ironman, en Los Cabos, Baja California Sur.

Su cuerpo, preparación y fortaleza mental hizo no solo que quedara en primer lugar de su categoría, sino que además le dio la clasificación al Campeonato Mundial Ironman, que será el próximo 13 de octubre, y donde sólo asisten los mejores atletas de alto rendimiento del mundo.

Carime es una de ellos, y una de los pocos mexicanos que logran calificar.

El deporte siempre ha sido su mayor pasión. Carime no solo se dedica a competir, también, como parte de contribuir y apoyar a los deportistas de su estado, formo su propio club de entrenamiento Cari Flowes Team, volviéndose entrenadora y preparadora físico.

Sin embargo, Carime contó a La Silla Rota que no ha sido fácil llegar hasta aquí.

A pesar de los patrocinadores que ha logrado conseguir por su propio medio para el apoyo financiero, cuenta que es difícil sobresalir en este deporte, ya que dice, las autoridades “no hacen mucho caso a este deporte”, pues coincide en que los apoyos están centralizados en deportes mediáticos como es el fútbol.

Cuando Carime se acercó al Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro (Indereq) para buscar apoyo, luego de una larga serie de trámites burocráticos que la obligaban a disminuir sus entrenamientos diarios, logró ser benefactora de la escasa cantidad de 5 mil pesos, contando que la inscripción para el Mundial de Kona vale, al menos, 22 mil.

A este número hay que sumarle los gastos de vuelo, hospedaje, víveres para entrenamientos, comida especializada, entre otras cosas que necesita a lo largo de los 10 meses de entrenamiento previo a la prueba. Carime cuenta que el total para realizar el Ironman en Kona se estima en unos 100 mil pesos, la cual ella ha tenido que subsidiar una parte y otra por los patrocinadores queretanos que la han apoyado.

Pero el escaso apoyo a participantes de esta rama del deporte no se limita al nivel estatal. Por su parte, la Confederación Nacional del Deporte (Conade), tampoco reconoce este tipo de pruebas, ya que no están ligadas a los Juegos Olímpicos, “por lo que no hacen mucho caso” cuenta Carime.

En los últimos años, el presupuesto de la Conade ha disminuido notoriamente año con año. En el 2013, recibió la cantidad de 7 mil 179 millones de pesos; en 2014, 4 mil 240 millones; en 2015, 3 mil 605 millones; en 2016, 2 mil 825 millones; en 2017, 2 mil 018 millones; y en este año, el presupuesto fue de 2 mil 100 millones de pesos.

Sin embargo, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la Comisión del deporte dejó de contar con un programa de apoyo para atender a atletas de alto rendimiento y a las representaciones mexicanas que participan en eventos de corte internacional.

Es así que los deportistas se han visto en la necesidad de realizar campañas para obtener recursos que les permita acudir a las competencias. En muchos de los casos han sido han sido los familiares quienes han debido costear los viajes y las participaciones internacionales.

A pesar de esto, selecciones nacionales como deportistas individuales han logrado alcanzar buenos resultados, como el cetro mundial logrado por la selección femenil de hockey sobre hielo en el Mundial de Islandia, donde fueron las familias quienes costearon la participación y aun así las deportistas lograron hacerse de la medalla de oro.

Carime es otro ejemplo. Su habilidad, empeño y su compromiso con el deporte, la ha llevado a la más grande competencia de triatlones en el mundo. El próximo 13 de octubre realizará la prueba en Kona Hawaii, y será la queretana conocida como la Mujer de Hierro.

