CarbonChallenge: Las devastadoras consecuencias del nuevo retro viral

REDACCIÓN 29/01/2019 09:44 p.m.

Después de ver el antes y el diez años después de miles de personas en redes sociales gracias al famoso #TenYearsChallenge, ahora llega un nuevo reto viral que podría tener devastadoras consecuencias. El #CarbonChallenge, consiste en meter la cabeza dentro de una bolsa de carbón en polvo.

De acuerdo con 20 Minutos, el objetivo de este absurdo reto, es salir con el rostro completamente negro del carbón, no sin antes haber aguantado la respiración por varios segundos.

Esta práctica que para muchos resulta graciosa, en realidad pone en gran peligro su vida ya que al inhalar los restos del carbón el polvo podrían llegar a obstruir las vías respiratorias y derivar en asma, neumonía, problemas en bronquios, tráquea, alergias o enfermedades cardíacas, entre otras.

PESE A LOS RIESGOS, EL #CARBONCHANLLEGE HA TOMADO GRAN POPULARIDAD EN REDES SOCIALES:

ANTES DE HACER EL #CARBONCHANLLEGE, DEBES SABER ESTO:

¿QUÉ SUCEDE SI EL POLVO DE CARBÓN ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL?

El polvo de carbón no es irritante para la piel. No se absorbe al cuerpo a través de la piel. Sin embargo, partículas finas pueden quedar insertas en la piel y atrapadas en los folículos del cabello provocando decoloración ("tatuajes" de negro de carbón) y puntos negros foliculares.

¿PUEDE EL POLVO DE CARBÓN DAÑAR LOS OJOS?

El polvo de polvo de carbón no es irritante para los ojos excepto como "objeto extraño". Cierto lagrimeo, parpadeo y dolor temporal leve puede ocurrir conforme el material sólido se lava de los ojos por medio de las lágrimas.

¿QUÉ PASA SI EL POLVO DE CARBÓN ES INGERIDO ACCIDENTALMENTE (SI ENTRA AL SISTEMA DIGESTIVO)?

El negro de carbón no es probablemente tóxico luego de ingestión. No existe información animal o humana disponible. La ingestión no es una ruta típica de exposición ocupacional.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS A LARGO PLAZO EN LA SALUD DEL POLVO DE CARBÓN?

INHALACION: El polvo negro de carbón es extremadamente fino y ligero y puede ser respirado profundamente en los pulmones, en donde se puede acumular. Normalmente el polvo se limpia gradualmente de los pulmones y no tiene efectos nocivos. Sin embargo, altas concentraciones de polvo pueden saturar la capacidad de limpieza de los pulmones, obstruyendo los pulmones, e interfiriendo con la función pulmonar. Los síntomas pueden incluir tos, producción aumentada de flemas, y falta de aire. Una serie de estudios han mostrado cambios en rayos X, función pulmonar reducida, enfisema y/o bronquitis crónica en algunos trabajadores de polvo de humo. En otros estudios, no se vieron efectos respiratorios. Algunos estudios han mostrado evidencia de fibrosis (cicatrización de los pulmones) en el área circundante a los depósitos de negro de carbón en los pulmones.

¿PROVOCARÍA EL POLVO NEGRO DE CARBÓN CÁNCER?

La Agencia Internacional para Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha basado sus conclusiones en cuatro estudios para evaluar el riesgo de cáncer del pulmón entre trabajadores expuestos al polvo de carbón. De estos, dos fueron positivos, uno fue positivo pero no fue estadísticamente significativo y el otro fue negativo. Los resultados generales son conflictivos y el IARC considera que la evidencia es relativamente débil. Los estudios que evaluaron el riesgo de cáncer en la piel mostraron que no hay riesgo excesivo. Las conclusiones aisladas de cáncer de vejiga urinaria, riñón y esófago se consideran insuficientes para apoyar una evaluación de carcinogenicidad humana.

La Agencia Internacional para Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha concluido que la evidencia es inadecuada para la carcinogenicidad del polvo de carbón en humanos y que existe suficiente evidencia de que el polvo de carbón es carcinógeno en animales a nivel experimental. La evaluación general del IARC de riesgo carcinogénico: Grupo 2B (posible carcinógeno para humanos).

nl

LEA TAMBIEN Casa ordenada = pareja feliz; esto cobra Marie Kondo por ir a tu casa y ayudarte a ordenar Los desacuerdos sobre las tareas del hogar son una de las fuentes principales de conflicto durante la convivencia

LEA TAMBIEN ¡Como dos gotas de agua! Juanpa Zurita presume su escultura en el Museo de Cera Juanpa Zurita es el primer youtuber en tener una figura en el Museo de Cera de la Ciudad de México

LEA TAMBIEN Salen a la luz escandalosas fotos íntimas de Lizbeth Rodríguez, de "Exponiendo infieles" En redes sociales circulan reveladoras fotos de Lizbeth Rodríguez es la famosa conductora del programa "Exponiendo infieles" de Badabun