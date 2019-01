Carbón activo para blanquear los dientes ¿qué tan segura es esta nueva tendencia?

REDACCIÓN 14/01/2019 09:17 p.m.

Todos somos vulnerables a las tendencias de internet ya sean memes, retos, comida o ropa, ahí andamos subiéndonos al "tren del mame". La última moda de internet se trata de un nuevo método para blanquear los dientes usando carbó activado. Pero, ¿es seguro usarlo?, se sugiere que es una alternativa natural que absorbe y remueve manchas causadas por alimentos o bebidas como el vino, café o té, pero los expertos tienen sus reservas.

De acuerdo con el Journal of the American Dental Association, no existen pruebas de que los productos dentales a base de carbón activo sean efectivos. Además de que el uso de materiales demasiado abrasivos puede hacer que los dientes se vean más amarillos.

Blanqueamiento dental con carbón activo podría ser contraproducente

En este sentido, lo que se busca blanquear es el esmalte, pero al usar un exfoliante muy áspero, existe la posibilidad de desgastarlo. De manera que se deja expuesta la siguiente capa más suave llamada dentina.

El principal ingrediente de las pastas dentales con carbón activo son el carbón de hueso, cáscaras de coco, turba, carbón, hueso de oliva y aserrín. Dicho compuesto activo es conocido por su capacidad para absorber suciedad e impurezas.

Se trata de sustancias que son como imán para atraer toxinas, por lo que generalmente es usado en sistemas de filtrado de agua. Incluso para tratar sobredosis de drogas o intoxicación por alimentos.

¿ES SEGURO USAR CARBÓN ACTIVO EN LOS DIENTES?

De acuerdo con la dentista Nicole Khalife, el carbón activo podría servir para blanqueamiento dental siempre y cuando se tomen en cuenta algunas consideraciones. Antes que nada debes asegurarte que el polvo sea extrafino para que no dañe los dientes.

En segundo lugar, definitivamente no debe ser usado a diario, de acuerdo con la experta, una vez al mes es suficiente debido a que es muy abrasivo. Por último, pero más importante, lo mejor es consultar con tu dentista para que valore tu salud dental y si es posible que lo uses.

EFECTOS ADVERSOS

Es importante tener en cuenta, que el uso frecuente del carbón activado para blanquear los dientes puede ser contraproducente. Debido a que su uso constante elimina el esmalte dejando al descubierto la dentina que es amarilla.

Finalmente, es importante destacar que el esmalte no se recupera una vez perdido. Aunado al efecto adverso antes descrito, el uso de este material puede aumentar la sensibilidad y acelerar el deterioro dental.

