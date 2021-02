"Iniciaremos un movimiento nacional para un nuevo federalismo": Javier Corral

"Siempre se entienden, la verdad es de que la situación en Chihuahua es muy delicada, sobre todo por la violencia, no han podido resolver el problema porque Corral no ha hecho nada por crear empleos, por atender a los jóvenes, fijo en campaña que iba dar trato digno a los jóvenes y luego se retractó con la excusa de que no hay presupuesto” dijo el tabasqueño tras un evento de precampaña en el centro de la localidad.