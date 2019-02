Contrario a lo que muchos piensan Olmo Cuarón disfruta de sus memes y planeó lo de las caras con su hermana Bu

Contrario a lo que muchos pensaron, los gestos que hizo Olmo Cuarón, hijo del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, durante la alfombra roja de los Oscar; nada tienen que ver con su condición autista. Olmo es un joven como cualquier otro que gusta de hacer bromas y compartir momentos divertidos en sus redes sociales, sabe reírse de la vida y de sí mismo, además heredó el talento de su padre y es toda una promesa en la animación. Él y su hermana planearon lo de las caras y les salió a la perfección.

De acuerdo con Vanguardia, hay quienes siguen preocupados por los memes que se generaron a raíz de los gestos que hace Olmo, pero a él en realidad hasta le parecen divertidos.

Esto muestra que a Olmo los memes le parecen algo "cool".

Y es que en nuestro país la reacción generalizada ante los memes que hicieron de Olmo fue de reprobación, por ejemplo Cinemex hizo uno y le llovieron comentarios en su cuenta de Twitter.

Estos son los divertidos gestos y caras que Olmo Cuarón comparte en sus redes:

Pero, como se puede apreciar en el siguiente video, lo de hacer caras y gestos era algo planeado por Bu, la hija de Alfonso, con la idea de provocar.

Director @alfonsocuaron may have won at the #Oscars — but his kids won the red carpet. pic.twitter.com/7KNFmkjALd