Apasionado beso confirma romance entre Paris Jackson y Cara Delevingne

REDACCIÓN 27/03/2018 05:08 p.m.

Con un apasionado beso Paris Jackson y Cara Delevingne confirman los rumores sobre su romance. Una foto publicada por el diario británico Daily Mail capto a la modelo y a la hija de Michael Jackson, claramente se ve que ya son pareja.

De acuerdo con Huffingtonpost, la foto se hizo en la terraza de un restaurante argentino, en West Hollywood, donde ambas estaban en compañía de Macaulay Culkin, padrino de Paris Jackson, y su novia, Brenda Song. En la imagen se puede ver a las dos jóvenes en la puerta del local en el que estaban cenando dándose un beso mientras bailan.

LA ACTRIZ VETADA DE TELEVISA POR VISITAR INSTALACIONES DE TV AZTECA

EXCLUSIVE: Sealed with a kiss! Paris Jackson and Cara Delevingne confirm romance with passionate kiss https://t.co/oRQYZa2KWh pic.twitter.com/FMVaUSAMBQ