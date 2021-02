Capturan a Álvaro Colom en Guatemala

Álvaro Colom Caballeros, ex presidente de Guatemala fue arrestado en su país acusado de participar en un caso de corrupción conocido como el Transurbano, un modelo de transporte urbano implementado en su gobierno al que llamó Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).





El ex mandatario gobernó entre 2008-2012. Colom Caballeros era esperado esta semana en Honduras como representante especial de la OEA, a fin de dirigir la mesa de trabajo entre el Gobierno de Juan Orlando Hernández y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

De todo un poco

La captura se llevó a cabo debido a que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han realizado hoy 14 allanamientos. En dicho operativo se busca capturar a varias personas, entre ellas miembros del Gabinete de Gobierno del otrora presidente de Guatemala. Durante la maniobra, hubo un accidente vial donde estuvo implicada la patrulla que trasladaba a Gándara, que chocó con otro vehículo. El exfuncionario salió ileso; sin embargo, uno de los policías tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Casi todo el gabinete

Los resultados de esta operación arrojan hasta este momento, las capturas de los exministros Juan Alberto Fuentes Knight (Finanzas), Salvador Gándara Gaitán (Gobernación), Ana Francisca del Rosario Ordóñez (Educación), Abraham Valenzuela (Defensa), Edgar Alfredo Rodríguez (Trabajo), Óscar Velásquez (Economía), Celso David Cerezo Mulet (Salud ), Gerónimo Lancerio Chingo (Cultura) y Luis Alberto Ferraté (Ambiente).

Cabe detallar que el Transurbano es un sistema de transporte público de la Ciudad de Guatemala operado por el Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses e impulsado por el Gobierno de Guatemala durante la administración de Colom y la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos. Se paga por medio de una tarjeta.

A juicio

Por el momento, las autoridades no han proporcionado más información sobre el caso ni de los delitos que ses imputan a los detenidos. A su llegada a Torre de Tribunales, por ejemplo, Fuentes Knight dijo que al dejar su cargo pidió que se investigaran "anomalías" que empezaban a aparecer de parte de la empresa que operaba el servicio de transporte.

"Cuando yo renuncié yo exigí que se iniciara una investigación y que no se canalizaran más recursos al Transurbano, a la empresa en particular. Naturalmente la Contraloría no tenía ningún informe". Apuntó que no hizo ninguna denuncia porque no tuvo suficientes bases para hacerlo.

Asimismo, el también presidente de Oxfam Internacional, tiene a cuestas la acusación de participar en el mismo caso de corrupción que Colom, en torno del modelo de transporte urbano.

