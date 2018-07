Capturan a asaltante frente a casa de transición de AMLO

REDACCIÓN 27/07/2018 11:53 a.m.

Justo afuera de la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de México, localizada en la calles de Chihuahua, en la colonia Roma, se realizó la detención de un hombre que intentó robar al conductor de una camioneta que transportaba mariscos.

Este hecho se registró alrededor de las 10:00 horas de este viernes. Según datos de Milenio, Hugo Rodríguez conducía la unidad por la calle Monterrey, esquina Guanajuato, cuando dos hombres armados se le acercaron para exigirle que abriera las puertas del vehículo.

La reacción de la víctima fue tocar el claxon para pedir auxilio a elementos de la SSP capitalina que pasaban por el lugar.

Policías de CDMX detuvieron a un presunto ladrón afuera de la casa de transición de AMLO, en la Roma.

Uno de los asaltantes huyó del lugar al observar a los oficiales, sin embargo, su cómplice fue capturado justo frente a la fachada de la casa desde la que despacha López Obrador.

"Se subieron dos a la camioneta, me orilló y me dijo que le abriera, me quiso robar, pero el otro se siguió, el que traía el arma era el otro señor", comento el conductor a los agentes mientras el detenido gritaba: "¿Cuál arma? ¿Cuál arma?".

El aprehendido, de cerca de 30 años de edad, fue llevado ante el Ministerio Público, mientras que la víctima también asistió para interponer la denuncia correspondiente.

