"Un Nuevo Día"

Captan a Marco Antonio Regil bailando muy pegadito con otro hombre

Una cámara oculta captó el momento en el que un hombre tomaba por la cintura a Marco Antonio Regil

REDACCIÓN 09/05/2018 01:38 p.m.

Marco Antonio Regil fue captado en pleno set de grabación cuando bailaba muy pegadito a otro hombre (FOTO TOMADA DE WEB)

Desde que el conductor mexicano Marco Antonio Regil se incorporó al programa matutino "Un Nuevo Día", los dimes y diretes no cesan, no sólo porque su ingreso fue de la noche a la mañana, sino porque también trabaja con su ex pareja Adamari López.

De acuerdo con Publimetro, Y a pesar de haber sido bien recibido por todos sus compañeros, la controversia continúa. Hace unos días el presentador fue captado por una cámara "oculta" mientras bailaba de forma muy pegadita con otro hombre en pleno set de grabación.

Todo entre los presentadores iba bien hasta que juntaron sus rostros y se dieron cuenta que eran grabados, pues de inmediato Regil se separó de su compañero un tanto desconcertado.

El momento parece ser sólo una pequeña broma de las tantas que el conductor suele hacer durante su estancia en el programa, ya que ha tenido tan buena química con todos sus compañeros, que no duda en compartir lo bien que la pasan.

Aunque en redes sociales no opinen lo mismo, pues usuarios han dudado de su cercanía y hasta les dicen que "hacen bonita pareja".





nl

