James Bond: La nueva cinta del agente 007 protagonizada por Lashana Lynch

La polémica no ha cesado desde que se diera a conocer que la actriz afroamericana Halle Bailey, sería la nueva Ariel en el Live Action de "La Sirenita". Ahora surge una nueva controversia, la factoría de agente James Bond se prepara para dar un giro radical de cara al futuro con la incorporación de una actriz de color como la nueva "007", al menos así lo reporta el diario El Mundo. A pesar de que Daniel Craig conservará el papel del mítico agente del MI6, en la próxima entrega de la saga el personaje interpretado por la británica Lashana Lynch heredará el icónico identificador después de que Bond optase por retirarse de la agencia de espionaje tras su enfrentamiento con Blofeld en Spectre.

Según una fuente interna de la producción citada por el Ver esta publicación en Instagram A lickle taste... #B25 Una publicación compartida de Lashana Lynch (@lashanalynch) el 25 Jun, 2019 a las 8:04 PDT , la nueva entrega de la serie comienza con el ex espía, que se encuentra retirado en Jamaica, siendo contactado para enfrentar a un nuevo villano que podría ser interpretado una vez más por Christoph Waltz. "Hay una escena clave al comienzo de la película en la que M dice 'Entra 007', y la que aparece es Lashana Lynch, que es una mujer negra y preciosa", explica la fuente no identificada por el tabloide. "Es uno de esos momentos en los que se te caen las palomitas. Bond sigue siendo Bond, pero ha sido reemplazado como 007".

De hecho el cambio que quiere dar la franquicia en este proceso de modernización va más allá de concederle a una mujer negra la 'licencia para matar', ya que además está intentando que se deje de utilizar el término 'chica Bond' para emplear en su lugar el de 'mujer Bond'. A pesar de que aún no se conocen detalles de la trama, uno de los puntos de interés de esta nueva entrega estará por tanto en conocer la relación que se establece entre ambos espías una vez que empiecen a trabajar juntos.

"Por supuesto que Bond se siente sexualmente atraído por la nueva 007 e intenta sus habituales trucos de seducción, pero se siente desconcertado cuando ve que no funcionan con una mujer brillante y joven que básicamente pone los ojos en blanco para demostrarle que no tiene ningún interés en meterse en su cama. Bueno, al menos en un principio", añade la fuente del Daily Mail.

La actriz de 31 años nacida en el londinense barrio de Hammersmith, ya tiene además experiencia interpretando un papel en una película que ambiciona derribar los roles de género tradicionalmente impuestos en Hollywood, ya que a principios de este mismo año coprotagonizó junto a Brie Larson la película "Capitana Marvel".

El ambicioso giro que le ha intentado dar Phoebe Waller-Bridge, la nueva guionista encargada de reescribir la historia de la que será la 25º aventura cinematográfica del espía más famoso del mundo, no estará exento de críticas como tampoco lo estuvo la apuesta de Marvel, que sin embargo logró convertirse en un éxito a pesar de las amenazas de boicot que surgieron en la red. "Intento no prestar atención a esas cosas, pero a esa gente le diría que va a tener que acostumbrarse, que siempre vamos a tener mujeres en pantalla y que cada vez habrá más superheroínas que brillen intensamente", explicó la propia Lynch a Papel durante la promoción de Capitana Marvel.

"Se han dicho muchas cosas acerca de si Bond sigue siendo relevante o no por su forma de ser y de tratar a las mujeres. Me parece que todo eso no son más que estupideces, es un personaje muy importante ahora mismo, lo que pasa es que la franquicia tenía que crecer y evolucionar. Lo importante ahora es que sea la película la que dé un trato apropiado a las mujeres, no Bond como personaje, que no tiene que hacerlo porque tiene que ser fiel a su forma de ser", ha explicado Waller-Bridge.

El giro que la productora ha dado al proyecto a raíz de las numerosas críticas que ha recibido la saga por el papel que se le ha otorgado tradicionalmente a la mujer llega justo en un momento de crisis tras los numerosos retrasos que está sufriendo la última película. Tras el estreno de Spectre a finales de 2015, el propio Daniel Craig puso en duda su continuidad al asegurar que preferiría "cortarse las venas" antes que volver a interpretar a James Bond, aunque parece que finalmente le han convencido y que al menos protagonizará esta nueva entrega que se ha especulado que se titule como Shatterhand, un nombre en clave utilizado en las novelas de Ian Fleming para referirse a Blofeld.

