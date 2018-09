Revelan el primer tráiler oficial de "Capitana Marvel"

Este martes 18 de septiembre Marvel Studios liberó el esperado primer tráiler de "Capitana Marvel", el debut en solitario de Carol Danvers, interpretada por Brie Larson, en el Universo Cinematográfico de Marvel.

De acuerdo con Hipertextual, el próximo 8 de marzo será el debut oficial de Larson en la franquicia, donde se podrá ver a una de las superheroínas más poderosas de los cómics.

Este filme aparece en el horizonte de los fanáticos de Marvel como una de las puertas de entrada para derrotar a Thanos. Esto producto de (ALERTA DE SPOILER) el llamado que Nick Fury realiza en la escena post créditos de "Avengers: Infinity War".

Higher. Further. Faster. Watch the trailer for Marvel Studios´ @CaptainMarvel, in theaters March 8, 2019. #CaptainMarvel pic.twitter.com/Is5xNaEpoz